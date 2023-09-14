Байден призначив спецпредставника з питань економічного відновлення України

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден призначив спеціальну представницю з питань економічного відновлення України. Нею стала Пенні Пріцкер, яка раніше очолювала посаду міністра торгівлі.

Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

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Як стверджує видання, такий крок свідчить про те, що адміністрація Байдена занепокоєна "довгостроковим економічним виживанням країни" навіть попри те, що війна з РФ триває.

У своїй заяві Джо Байден сказав, що Пріцкер керуватиме зусиллями США для того, щоб допомогти відновити українську економіку. Водночас, офіційного призначення ще не було. Білий дім планує зробити це у четвер.

За словами одного з представників адміністрації, 64-річна Пріцкер заохочуватиме інвестиційні стратегії в Україні, а також залучатиме державні та приватні інвестиції з інших країн.

Пенні Пріцкер. Фото: Reuters

Нагадаємо, Кабінет міністрів Литви схвалив поправки до закону, що забезпечує використання штрафів, отриманих за недотримання міжнародних та національних санкцій. Ці кошти планують спрямовувати на відновлення України.