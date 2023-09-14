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Байден призначив спецпредставника з питань економічного відновлення України

14 вересня 2023 19:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Байден призначив спецпредставника з питань економічного відновлення України
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент США Джо Байден призначив спеціальну представницю з питань економічного відновлення України. Нею стала Пенні Пріцкер, яка раніше очолювала посаду міністра торгівлі. 

Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times.

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Як стверджує видання, такий крок свідчить про те, що адміністрація Байдена занепокоєна "довгостроковим економічним виживанням країни" навіть попри те, що війна з РФ триває. 

У своїй заяві Джо Байден сказав, що Пріцкер керуватиме зусиллями США для того, щоб допомогти відновити українську економіку. Водночас, офіційного призначення ще не було. Білий дім планує зробити це у четвер.

За словами одного з представників адміністрації, 64-річна Пріцкер заохочуватиме інвестиційні стратегії в Україні, а також залучатиме державні та приватні інвестиції з інших країн.

Допомога США у відновленні України
Пенні Пріцкер. Фото: Reuters

Нагадаємо, Кабінет міністрів Литви схвалив поправки до закону, що забезпечує використання штрафів, отриманих за недотримання міжнародних та національних санкцій. Ці кошти планують спрямовувати на відновлення України.

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