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Байден назначил спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины

14 сентября 2023 19:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Байден назначил спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент США Джо Байден назначил специальную представительницу по экономическому восстановлению Украины. Ею стала Пенни Прицкер, которая ранее возглавляла должность министра торговли.

Об этом говорится в материале The New York Times.

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Чем будет заниматься Прицкер

Как утверждает издание, такой шаг свидетельствует о том, что администрация Байдена обеспокоена "долгосрочным экономическим выживанием страны" даже несмотря на то, что война с РФ продолжается.

В своем заявлении Джо Байден сказал, что Прицкер будет руководить усилиями США для того, чтобы помочь восстановить украинскую экономику. В то же время официального назначения еще не было. Белый дом планирует это сделать в четверг.

По словам одного из представителей администрации, 64-летняя Прицкер будет поощрять инвестиционные стратегии в Украине, а также привлекать государственные и частные инвестиции из других стран.

Помощь США в восстановлении Украины
Пенни Прицкер. Фото: Reuters

Напомним, Кабинет министров Литвы одобрил поправки к закону, обеспечивающему использование штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций. Эти средства планируют направлять на восстановление Украины.

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