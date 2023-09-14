Байден назначил спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины
Президент США Джо Байден назначил специальную представительницу по экономическому восстановлению Украины. Ею стала Пенни Прицкер, которая ранее возглавляла должность министра торговли.
Об этом говорится в материале The New York Times.
Чем будет заниматься Прицкер
Как утверждает издание, такой шаг свидетельствует о том, что администрация Байдена обеспокоена "долгосрочным экономическим выживанием страны" даже несмотря на то, что война с РФ продолжается.
В своем заявлении Джо Байден сказал, что Прицкер будет руководить усилиями США для того, чтобы помочь восстановить украинскую экономику. В то же время официального назначения еще не было. Белый дом планирует это сделать в четверг.
По словам одного из представителей администрации, 64-летняя Прицкер будет поощрять инвестиционные стратегии в Украине, а также привлекать государственные и частные инвестиции из других стран.
Напомним, Кабинет министров Литвы одобрил поправки к закону, обеспечивающему использование штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций. Эти средства планируют направлять на восстановление Украины.