Батько заступника голови СБУ Сергія Наумюка має паспорт РФ

Заступник голови СБУ Сергій Наумюк. Фото: Цензор-НЕТ

Стало відомо, що батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має паспорт Російської Федерації. Журналісти від "Радіо Свобода" змогли дістати витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт". Паспорт чоловіка дійсний, оскільки його немає у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Паспорт РФ

Раніше Сергій Наумюк підтверджував наявність громадянства РФ у батька та брата. За його словами це було "вимушене" рішення "з побутових причин". Він зазначив, що пізніше його родичі начебто відмовились від російських паспортів.

Також СБУ повідомляли, що перед призначенням на посаду заступника голови СБУ Сергій Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, а його родичі "очікують на скасування громадянства РФ". Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв.

Батько заступника голови СБУ, який має паспорт РФ. Фото: Радіо Свобода

Відповідно до витягу з реєстру "Роспаспорт" паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула. Він подав заяву на отримання громадянства і вказав при цьому підставу — "набуття громадянства Російської Федерації".

Батько заступника голови СБУ, який має паспорт РФ. Фото: Радіо Свобода

Чоловік має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, який прив’язаний до його російського документа.

Батько заступника голови СБУ, який має паспорт РФ. Фото: Радіо Свобода

Також було проведено перевірку номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ. У переліку недійсних паспортів номера документа батька Наумюка немає.

"Батьки з 1978 року проживали у Луганську. На час окупації кожен вирішував, чи покидати свій дім. Вони залишилися у себе вдома, жили своїм життям і не співпрацювали з окупаційною владою. У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. Надалі вони від них відмовились", — сказав Сергій Наумюк.

Крім цього він додав, що його брат з 2015 по 2017 роки працював в Москві. Він зазначив, що потім брат переїхав до США, а після початку повномаштабного вторгнення до нього поїхали і батьки Наумюка. За словами заступника голови СБУ вже в Америці його родичі подали документи у консульство РФ, щоб позбавитись громадянства.

"Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів Російської Федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше. Ці документи були отримані після окупації Луганська у 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв. Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства РФ. Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні", — відповіли в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Ним став колишній очільник підрозділу детективів НАБУ.