У отца заместителя главы СБУ Сергея Наумюка есть паспорт РФ

Заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк. Фото: Цензор-НЕТ

Стало известно, что у отца новоназначенного заместителя председателя СБУ Сергея Наумюка есть паспорт Российской Федерации. Журналисты от "Радио Свобода" смогли достать выдержку из автоматизированной системы "Роспаспорт". Паспорт мужчины действителен, поскольку его нет в перечне недействительных паспортов на сайте МВД России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Ранее Сергей Наумюк подтверждал наличие гражданства РФ у отца и брата. По его словам, это было "вынужденное" решение "по бытовым причинам". Он отметил, что позже его родственники вроде бы отказались от российских паспортов.

Также СБУ сообщали, что перед назначением на должность заместителя главы СБУ Сергей Наумюк прошел все необходимые проверки, а его родственники "ожидают отмены гражданства РФ". Однако уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений.

Отец замглавы СБУ, имеющий паспорт РФ. Фото: Радио Свобода

Согласно выписке из реестра "Роспаспорт" паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году в городе Тула. Он подал заявление на получение гражданства и указал при этом основание - "приобретение гражданства Российской Федерации".

Отец замглавы СБУ, имеющий паспорт РФ. Фото: Радио Свобода

У человека есть индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, который привязан к его российскому документу.

Отец замглавы СБУ, имеющий паспорт РФ. Фото: Радио Свобода

Также была проведена проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ. В списке недействительных паспортов номер документа отца Наумюка нет.

"Родители с 1978 года проживали в Луганске. На время оккупации каждый решал, покидать ли свой дом. Они остались у себя дома, жили своей жизнью и не сотрудничали с оккупационными властями. В 2015 году по определенным бытовым причинам отец и брат были вынуждены получить российские паспорта. В дальнейшем они от них отказались", — сказал Сергей Наумюк.

Кроме того, он добавил, что его брат с 2015 по 2017 годы работал в Москве. Он отметил, что потом брат переехал в США, а после начала полномасштабного вторжения в него уехали и родители Наумюка. По словам заместителя главы СБУ уже в Америке его родственники подали документы в консульство РФ, чтобы избавиться от гражданства.

"Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее. Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона они подали заявления Однако уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений, отец и брат Сергея Наумюка на законных основаниях постоянно находятся на территории США, где ожидают отмены гражданства РФ, выступают против действий России, которая начала полномасштабную войну Украине", — ответили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка замглавы Службы безопасности Украины. Им стал бывший глава подразделения детективов НАБУ.