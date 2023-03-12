Погода на 13 березня — прогноз від Укргідрометцентру

Опади очікуються майже по всій Україні

Завтра, 13 березня, у більшості регіонів очікується мокрий сніг та дощ. Через це, на дорогах місцями буде ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода

Так, 13 березня вночі у північних, вдень у західних областях місцями буде невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Через це, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. А от вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.

Погода на Київщині

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, проте вдень буде без опадів.

Також на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер завтра буде переважно південно-західний 7-12 м/с. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться від 0 до 5 градусів морозу. Вдень очікується до 8 градусів тепла.

Сніголавинна небезпека

А от на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей завтра буде сніголавинна небезпека третього рівня. Можливе навіть сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.