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Березень штормитиме не на жарт: синоптики розповіли, де завтра буде найгірша погода

12 березня 2023 14:51
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Погода на 13 березня — прогноз від Укргідрометцентру
Опади очікуються майже по всій Україні
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Завтра, 13 березня, у більшості регіонів очікується мокрий сніг та дощ. Через це, на дорогах місцями буде ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода

Так, 13 березня вночі у північних, вдень у західних областях місцями буде невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Через це, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. А от вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 11° тепла.

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Погода на Київщині

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, проте вдень буде без опадів.
Також на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер завтра буде переважно південно-західний 7-12 м/с. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться від 0 до 5 градусів морозу. Вдень очікується до 8 градусів тепла.

Сніголавинна небезпека

А от на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей завтра буде сніголавинна небезпека третього рівня. Можливе навіть сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.

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