Погода на 13 марта — прогноз Укргидрометцентра

Март будет штормить не на шутку: синоптики рассказали, где завтра будет самая плохая погода
Сегодня, 13 марта, в большинстве регионов ожидается мокрый снег и дождь. Поэтому на дорогах местами будет гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какая будет погода
13 марта ночью в северных, днем в западных областях местами будет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Поэтому в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами будет гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. А вот днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 3-8° тепла, в южной части и в Прикарпатье до 11° тепла.
Погода в Киевской области
В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, но днем без осадков.
Также на дорогах местами будет гололедица.
Ветер завтра будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Ночью столбики термометров будут опускаться от 0 до 5 градусов мороза. Днем ожидается до 8 градусов тепла.
Снеголавинная опасность
А вот на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей завтра будет снеголавинная опасность третьего уровня. Возможен даже сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра.