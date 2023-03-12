Погода на 13 марта — прогноз Укргидрометцентра

Осадки ожидаются почти по всей Украине

Сегодня, 13 марта, в большинстве регионов ожидается мокрый снег и дождь. Поэтому на дорогах местами будет гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая будет погода

13 марта ночью в северных, днем в западных областях местами будет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Поэтому в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами будет гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. А вот днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 3-8° тепла, в южной части и в Прикарпатье до 11° тепла.

Погода в Киевской области

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, но днем без осадков.

Также на дорогах местами будет гололедица.

Ветер завтра будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Ночью столбики термометров будут опускаться от 0 до 5 градусов мороза. Днем ожидается до 8 градусов тепла.

Снеголавинная опасность

А вот на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей завтра будет снеголавинная опасность третьего уровня. Возможен даже сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра.