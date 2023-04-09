Яка буде погода на Вербну неділю — прогноз на сьогодні.

Погода у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 квітня, віряни в Україні відзначають Вербну неділю. Синоптики склали прогноз погоди та розповіли, в яких областях погода не потішить ясним небом.

Новини.LIVE розповість детальніше про прогнози синоптиків.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 9 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні дощі, подекуди з грозою.

У більшості західних, вдень і південних областей без істотних опадів. У Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця; вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у західних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу (в Карпатах 2-7° морозу), вдень 7-12° тепла.

Мапа прогнозу погоди в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині на 9 квітня

У Київській області синоптики прогнозують 9 квітня вночі місцями невеликий, а вдень помірний дощ, подекуди по області можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;

у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Синоптики попереджають про тумани та лавини

Мапа прогнозу погоди в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях туман. Через це буде обмежена видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності — жовтий).

Також снігопади спричинять сніголавинна небезпека (ІІІ рівень — червоний), яка очікується:

8-9 квітня — на високогір'ї Закарпатської області.

8 квітня — на високогір'ї Івано-Франківської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Синоптики рекомендують утриматись від походів на високогір'я.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий) 9 квітня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Мапа прогнозу погоди в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по всіх областях України 9 квітня

Мапа прогнозу погоди в Україні 9 квітня. Фото: Метеопрог

Київ +7°+13°

Житомир +4°+7°

Рівне +4°+13°

Луцьк +5°+13°

Львів 0°+8°

Ужгород +1°+11°

Івано-Франківськ -1°+7°

Чернівці 0°+3°

Тернопіль +2°+7°

Хмельницький +4°+8°

Вінниця +5°+8°

Одеса +7°+12°

Херсон +7°+13°

Сімферополь +3°+13°

Миколаїв +7°+12°

Кропивницький +8°+14°

Черкаси +8°+12°

Чернігів +7°+15°

Суми +8°+15°

Полтава +9°+14°

Дніпро +9°+12°

Запоріжжя +8°+12°

Харків +7°+15°

Луганськ +8°+12°

Донецьк +8°+10°

Яку погоду прогнозують народні синоптики на 9 квітня

За прогнозами Наталки Діденко, в Україні очікуються дощі та грози. При цьому у більшості областей очікується тепла погода.

"Вербна неділя буде в Україні з дощами — періодичними, часом погримить гроза. Хіба що у південній частині істотних опадів не очікується", — розповіла Діденко.

Відповідно до прогнозу, у більшості областей завтра буде тепло. Температура повітря становитиме:

протягом дня +12+16 градусів,

на заході України та місцями на Донеччині й Луганщині +8+12 градусів.

"Волинь та Рівненщина вистрибнуть із холоду — там окрема температура завтра, +12+15 градусів", — додала синоптикиня.

Погода у Києві 9 квітня

Діденко попередила, що завтра у столиці очікується дощ, а температура повітря сягатиме +13.

"У Києві вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу — не забудьте парасолі. Температура повітря буде стриманою, але комфортною, +12, +13 градусів", — йдеться у повідомленні.

Коли чекати потепління

Синоптикиня також повідомила, що відчутне потепління, навіть у західних областях, очікується в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Великоднем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.