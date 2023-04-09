Яка буде погода на Вербну неділю — прогноз на сьогодні.

Беріть вербу і парасольки: повний прогноз погоди на сьогодні від синоптиків
Сьогодні, 9 квітня, віряни в Україні відзначають Вербну неділю. Синоптики склали прогноз погоди та розповіли, в яких областях погода не потішить ясним небом.
Новини.LIVE розповість детальніше про прогнози синоптиків.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
За даними Укргідрометцентру, 9 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні дощі, подекуди з грозою.
У більшості західних, вдень і південних областей без істотних опадів. У Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця; вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; у західних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу (в Карпатах 2-7° морозу), вдень 7-12° тепла.
Прогноз погоди по Київщині на 9 квітня
У Київській області синоптики прогнозують 9 квітня вночі місцями невеликий, а вдень помірний дощ, подекуди по області можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;
у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.
Синоптики попереджають про тумани та лавини
Вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях туман. Через це буде обмежена видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності — жовтий).
Також снігопади спричинять сніголавинна небезпека (ІІІ рівень — червоний), яка очікується:
- 8-9 квітня — на високогір'ї Закарпатської області.
- 8 квітня — на високогір'ї Івано-Франківської області.
- Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Синоптики рекомендують утриматись від походів на високогір'я.
Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий) 9 квітня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.
Погода по всіх областях України 9 квітня
- Київ +7°+13°
- Житомир +4°+7°
- Рівне +4°+13°
- Луцьк +5°+13°
- Львів 0°+8°
- Ужгород +1°+11°
- Івано-Франківськ -1°+7°
- Чернівці 0°+3°
- Тернопіль +2°+7°
- Хмельницький +4°+8°
- Вінниця +5°+8°
- Одеса +7°+12°
- Херсон +7°+13°
- Сімферополь +3°+13°
- Миколаїв +7°+12°
- Кропивницький +8°+14°
- Черкаси +8°+12°
- Чернігів +7°+15°
- Суми +8°+15°
- Полтава +9°+14°
- Дніпро +9°+12°
- Запоріжжя +8°+12°
- Харків +7°+15°
- Луганськ +8°+12°
- Донецьк +8°+10°
Яку погоду прогнозують народні синоптики на 9 квітня
За прогнозами Наталки Діденко, в Україні очікуються дощі та грози. При цьому у більшості областей очікується тепла погода.
"Вербна неділя буде в Україні з дощами — періодичними, часом погримить гроза. Хіба що у південній частині істотних опадів не очікується", — розповіла Діденко.
Відповідно до прогнозу, у більшості областей завтра буде тепло. Температура повітря становитиме:
- протягом дня +12+16 градусів,
- на заході України та місцями на Донеччині й Луганщині +8+12 градусів.
"Волинь та Рівненщина вистрибнуть із холоду — там окрема температура завтра, +12+15 градусів", — додала синоптикиня.
Погода у Києві 9 квітня
Діденко попередила, що завтра у столиці очікується дощ, а температура повітря сягатиме +13.
"У Києві вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу — не забудьте парасолі. Температура повітря буде стриманою, але комфортною, +12, +13 градусів", — йдеться у повідомленні.
Коли чекати потепління
Синоптикиня також повідомила, що відчутне потепління, навіть у західних областях, очікується в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Великоднем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.