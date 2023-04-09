Какая будет погода на Вербное воскресенье — прогноз на сегодня

Берите вербу и зонтики: полный прогноз погоды на сегодня от синоптиков
Сегодня, 9 апреля, верующие в Украине отмечают Вербное воскресенье. Синоптики заключили прогноз погоды и рассказали, в каких областях погода не порадует ясным небом.
Новини.LIVE расскажет подробнее о прогнозах синоптиков.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди, местами с грозой.
В большинстве западных, днем и южных областях без существенных осадков. В Карпатском регионе на дорогах местами гололедица; ночью и утром в западной, Житомирской и южных областях туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; в западных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза (в Карпатах 2-7° мороза), днем 7-12° тепла.
Прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля
В Киевской области синоптики прогнозируют 9 апреля ночью местами небольшой, а днем умеренный дождь, местами по области возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;
в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
Синоптики предупреждают о туманах и лавинах
Ночью и утром 9 апреля в западной, Житомирской и южных областях туман. Поэтому будет ограничена видимость 200-500 метров (и уровень опасности — желтый).
Также снегопады повлекут за собой снеголавинную опасность (III уровень — красный), которая ожидается:
- 8-9 апреля — на высокогорье Закарпатской области.
- 8 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской области.
- Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (II уровень опасности — оранжевый) 9 апреля ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.
Погода по всем областям Украины 9 апреля
- Киев +7°+13°
- Житомир +4°+7°
- Ровно +4°+13°
- Луцк +5°+13°
- Львов 0°+8°
- Ужгород +1°+11°
- Ивано-Франковск -1°+7°
- Черновцы 0°+3°
- Тернополь +2°+7°
- Хмельницкий +4°+8°
- Винница +5°+8°
- Одесса +7°+12°
- Херсон +7°+13°
- Симферополь +3°+13°
- Николаев +7°+12°
- Кропивницкий +8°+14°
- Черкассы +8°+12°
- Чернигов +7°+15°
- Сумы +8°+15°
- Полтава +9°+14°
- Днепр +9°+12°
- Запорожье +8°+12°
- Харьков +7°+15°
- Луганск +8°+12°
- Донецк +8°+10°
Какую погоду прогнозируют народные синоптики на 9 апреля
По прогнозам Наталки Диденко, в Украине ожидаются дожди и грозы. При этом в большинстве областей ожидается теплая погода.
"Вербное воскресенье будет в Украине с дождями — периодическими, временами погремит гроза. Разве что в южной части существенных осадков не ожидается", — рассказала Диденко.
Согласно прогнозу, в большинстве областей завтра будет тепло. Температура воздуха будет составлять:
- в течение дня +12+16 градусов,
- на западе Украины и местами в Донецкой и Луганской областях +8+12 градусов.
"Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода — там отдельная температура завтра, +12 +15 градусов", — добавила синоптик.
Погода в Киеве 9 апреля
Диденко предупредила, что завтра в столице ожидается дождь, а температура воздуха составит +13.
"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты. Температура воздуха будет сдержанной, но комфортной, +12, +13 градусов", — говорится в сообщении.
Когда ждать потепления
Синоптик также сообщила, что ощутимое потепление, даже в западных областях, ожидается в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.