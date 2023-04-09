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Берите вербу и зонтики: полный прогноз погоды на сегодня от синоптиков

9 апреля 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода на Вербное воскресенье — прогноз на сегодня
Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 апреля, верующие в Украине отмечают Вербное воскресенье. Синоптики заключили прогноз погоды и рассказали, в каких областях погода не порадует ясным небом.

Новини.LIVE расскажет подробнее о прогнозах синоптиков.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди, местами с грозой.

В большинстве западных, днем и южных областях без существенных осадков. В Карпатском регионе на дорогах местами гололедица; ночью и утром в западной, Житомирской и южных областях туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; в западных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза (в Карпатах 2-7° мороза), днем 7-12° тепла.

погода в Украине
Карта прогноза погоды в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля

В Киевской области синоптики прогнозируют 9 апреля ночью местами небольшой, а днем умеренный дождь, местами по области возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;
в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Синоптики предупреждают о туманах и лавинах

погода в Украине
Карта прогноза погоды в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром 9 апреля в западной, Житомирской и южных областях туман. Поэтому будет ограничена видимость 200-500 метров (и уровень опасности — желтый).

Также снегопады повлекут за собой снеголавинную опасность (III уровень — красный), которая ожидается:

  • 8-9 апреля — на высокогорье Закарпатской области.
  • 8 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской области.
  • Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (II уровень опасности — оранжевый) 9 апреля ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

погода в Украине
Карта прогноза погоды в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по всем областям Украины 9 апреля

Погода
Карта прогноза погоды в Украине 9 апреля. Фото: Метеопрог
  • Киев +7°+13°
  • Житомир +4°+7°
  • Ровно +4°+13°
  • Луцк +5°+13°
  • Львов 0°+8°
  • Ужгород +1°+11°
  • Ивано-Франковск -1°+7°
  • Черновцы 0°+3°
  • Тернополь +2°+7°
  • Хмельницкий +4°+8°
  • Винница +5°+8°
  • Одесса +7°+12°
  • Херсон +7°+13°
  • Симферополь +3°+13°
  • Николаев +7°+12°
  • Кропивницкий +8°+14°
  • Черкассы +8°+12°
  • Чернигов +7°+15°
  • Сумы +8°+15°
  • Полтава +9°+14°
  • Днепр +9°+12°
  • Запорожье +8°+12°
  • Харьков +7°+15°
  • Луганск +8°+12°
  • Донецк +8°+10°

Карта

Какую погоду прогнозируют народные синоптики на 9 апреля

По прогнозам Наталки Диденко, в Украине ожидаются дожди и грозы. При этом в большинстве областей ожидается теплая погода.

"Вербное воскресенье будет в Украине с дождями — периодическими, временами погремит гроза. Разве что в южной части существенных осадков не ожидается",  рассказала Диденко.

Согласно прогнозу, в большинстве областей завтра будет тепло. Температура воздуха будет составлять:

  • в течение дня +12+16 градусов,
  • на западе Украины и местами в Донецкой и Луганской областях +8+12 градусов.

"Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода — там отдельная температура завтра, +12 +15 градусов", — добавила синоптик.

Погода в Киеве 9 апреля

Диденко предупредила, что завтра в столице ожидается дождь, а температура воздуха составит +13.

"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты. Температура воздуха будет сдержанной, но комфортной, +12, +13 градусов", — говорится в сообщении.

Когда ждать потепления

Синоптик также сообщила, что ощутимое потепление, даже в западных областях, ожидается в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.

 

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