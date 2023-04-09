Какая будет погода на Вербное воскресенье — прогноз на сегодня

Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 апреля, верующие в Украине отмечают Вербное воскресенье. Синоптики заключили прогноз погоды и рассказали, в каких областях погода не порадует ясным небом.

Новини.LIVE расскажет подробнее о прогнозах синоптиков.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди, местами с грозой.

В большинстве западных, днем и южных областях без существенных осадков. В Карпатском регионе на дорогах местами гололедица; ночью и утром в западной, Житомирской и южных областях туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; в западных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза (в Карпатах 2-7° мороза), днем 7-12° тепла.

Карта прогноза погоды в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля

В Киевской области синоптики прогнозируют 9 апреля ночью местами небольшой, а днем умеренный дождь, местами по области возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;

в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Синоптики предупреждают о туманах и лавинах

Карта прогноза погоды в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром 9 апреля в западной, Житомирской и южных областях туман. Поэтому будет ограничена видимость 200-500 метров (и уровень опасности — желтый).

Также снегопады повлекут за собой снеголавинную опасность (III уровень — красный), которая ожидается:

8-9 апреля — на высокогорье Закарпатской области.

8 апреля — на высокогорье Ивано-Франковской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (II уровень опасности — оранжевый) 9 апреля ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Карта прогноза погоды в Украине 9 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по всем областям Украины 9 апреля

Карта прогноза погоды в Украине 9 апреля. Фото: Метеопрог

Киев +7°+13°

Житомир +4°+7°

Ровно +4°+13°

Луцк +5°+13°

Львов 0°+8°

Ужгород +1°+11°

Ивано-Франковск -1°+7°

Черновцы 0°+3°

Тернополь +2°+7°

Хмельницкий +4°+8°

Винница +5°+8°

Одесса +7°+12°

Херсон +7°+13°

Симферополь +3°+13°

Николаев +7°+12°

Кропивницкий +8°+14°

Черкассы +8°+12°

Чернигов +7°+15°

Сумы +8°+15°

Полтава +9°+14°

Днепр +9°+12°

Запорожье +8°+12°

Харьков +7°+15°

Луганск +8°+12°

Донецк +8°+10°

Какую погоду прогнозируют народные синоптики на 9 апреля

По прогнозам Наталки Диденко, в Украине ожидаются дожди и грозы. При этом в большинстве областей ожидается теплая погода.

"Вербное воскресенье будет в Украине с дождями — периодическими, временами погремит гроза. Разве что в южной части существенных осадков не ожидается", — рассказала Диденко.

Согласно прогнозу, в большинстве областей завтра будет тепло. Температура воздуха будет составлять:

в течение дня +12+16 градусов,

на западе Украины и местами в Донецкой и Луганской областях +8+12 градусов.

"Волынь и Ровенщина выпрыгнут из холода — там отдельная температура завтра, +12 +15 градусов", — добавила синоптик.

Погода в Киеве 9 апреля

Диденко предупредила, что завтра в столице ожидается дождь, а температура воздуха составит +13.

"В Киеве ивовыми веточками будем отмахивать дождь, а пушистыми ивовыми котиками пугать грозу — не забудьте зонты. Температура воздуха будет сдержанной, но комфортной, +12, +13 градусов", — говорится в сообщении.

Когда ждать потепления

Синоптик также сообщила, что ощутимое потепление, даже в западных областях, ожидается в Украине с 13-14 апреля, как раз перед Пасхой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.