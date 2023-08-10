Мобілізація в Україні — які документи про військовий облік мають бути в абітурієнта

Вступна кампанія в Україні 2023 року та загальна мобілізація. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває вступна кампанія, а разом з нею і загальна мобілізація. Тому для абітурієнтів-чоловіків діють особливі правила, які стосуються військового обліку.

Юрист Харківської правозахисної групи Сергій Пройдак в інтерв'ю "Еспресо" розповів, які документи про військовий облік зобов'язаний мати абітурієнт та яким чином вони повинні бути оформлені.

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Які документи про військовий облік повинні бути в абітурієнта

Під час вступу до вишу абітурієнти-чоловіки повинні подати наступні документи про військовий облік:

якщо вони є військовозобов'язаними — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (оформлюється у разі відсутності бланків військових квитків або з інших причин);

— військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (оформлюється у разі відсутності бланків військових квитків або з інших причин); якщо вони є призовниками — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

— посвідчення про приписку до призовної дільниці; якщо вони є резервістами — військовий квиток.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання у відповідних ТЦК та СП або інших визначених законодавством органах, за місцем роботи чи навчання на підприємствах, в установах, організаціях та закладах освіти.

Що повинні містити військово-облікові документи обов'язково та як мають бути оформлені

За словами правозахисника, будь-який з вищезгаданих військово-облікових документів повинні містити штамп чи печатку ТЦК та СП.

Також важливо, щоб в документі стояла відмітка саме органу з назвою "ТЦК та СП", а не "військовий комісаріат/військкомат".

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Що буде, якщо не подати військово-облікові документи

Юрист підкреслив, якщо вступник не подав до приймальної комісії документи про військовий облік, його мають право не зарахувати до вишу на підставі того, що він подав не повний пакет документів.

При цьому, якщо освітній заклад прийме на навчання студентів без відмітки про військовий облік, то керівництво такого закладу буде притягнуто до відповідальності.

У МОН в свою чергу зазначили, що навчальний заклад в окремих випадках може зарахувати на навчання студента, який не подав військово-облікових документів з об’єктивних причин (наприклад, військова медична комісія направила вступника на додаткове обстеження тощо). Однак такий вступник повинен написати зобов’язання, що він подасть необхідні документи не пізніше, ніж за два місяці.

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