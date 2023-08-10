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Без документов о военном учете абитуриентов не зачислят. Что нужно иметь?

10 августа 2023 21:20
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — какие документы о военном учете должны быть у абитуриента
Вступительная кампания в Украине 2023 года и всеобщая мобилизация. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается вступительная кампания, а вместе с ней и всеобщая мобилизация. Поэтому для абитуриентов-мужчин действуют особые правила, касающиеся военного учета.

Юрист Харьковской правозащитной группы Сергей Пройдак в интервью "Эспрессо" рассказал, какие документы о военном учете обязан иметь абитуриент и каким образом они должны быть оформлены.

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Какие документы о военном учете должны быть у абитуриента

При поступлении в вуз абитуриенты-мужчины должны подать следующие документы о военном учете:

  • если они военнообязанные — военный билет или временное удостоверение военнообязанного (оформляется в случае отсутствия бланков военных билетов или по другим причинам);
  • если они являются призывниками — удостоверение о приписке к призывному участку;
  • если они резервисты — военный билет.

Призывники, военнообязанные и резервисты должны находиться на персонально-первичном военном учете по зарегистрированному месту жительства в соответствующих ТЦК и СП или других определенных законодательством органах, по месту работы или учебы на предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Что должны содержать военно-учетные документы обязательно и как должны быть оформлены

По словам правозащитника, любой из вышеупомянутых военно-учетных документов должен содержать штамп или печать ТЦК и СП.

Также важно, чтобы в документе стояла отметка именно органа под названием "ТЦК и СП", а не "военный комиссариат/военкомат".

 

Что будет, если абитуриент не подаст военный билет при поступлении в вуз
Военно-учетные документы. Фото: google.com

Что будет, если не подать военно-учетные документы

Юрист подчеркнул, если поступающий не подал в приемную комиссию документы о военном учете, его вправе не отнести к вузу на основании того, что он подал не полный пакет документов.

При этом если образовательное учреждение примет на обучение студентов без отметки о военном учете, то руководство такого учреждения будет привлечено к ответственности.

В МОН в свою очередь отметили, что учебное заведение в отдельных случаях может зачислить на обучение студента, который не подал военно-учетные документы по объективным причинам (например, военная медицинская комиссия направила поступающего на дополнительное обследование и т.п.). Однако такой поступающий должен написать обязательство, что он подаст необходимые документы не позднее, чем через два месяца.

Ранее мы писали, какие студенты не смогут поступить в вуз без военного билета.

Напомним, мы сообщали, могут ли получить отсрочку студенты-дистанционники иностранного вуза.

Также мы рассказывали, как студенту уехать за границу на обучение в августе 2023 года. 

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