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Без опадів, але з сюрпризами: синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

23 січня 2023 18:00
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Погода в Україні на 24 січня
В Україні подекуди будуть морози
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Погода в Україні у вівторок, 24 січня, буде подекуди прохолодною. Опадів цього дня не прогнозується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 24 січня

За прогнозами синоптиків, завтра очікується хмарна погода, без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10° морозу, на крайньому заході країни 0-2° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

погода

Погода у Київській області

У Київській області 24 січня прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. 

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Попередження про небезпеку

24-26 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області) утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (III рівень небезпеки — червоний).

На ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області) триватиме поступове підвищення рівнів води на 2-8 см за добу, збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; на притоці Десни річки Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — оранжевий).

На річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської області продовжиться підйом рівнів води з інтенсивністю 1-5 см за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в прирічкових селах Камінь-Каширського та Ковельського районів (І рівень небезпеки — жовтий).

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 24 січня на високогір'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.

погода

Прогноз від народного синоптика

Народна синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що 24 січня в Україні опадів не передбачається. Вітер буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, посилений.

Температура повітря найближчої ночі становитиме 0-4° морозу, в східній частині України -4-8°.

Впродовж дня в більшості областей України від 1° морозу до 3 тепла, на Закарпатті та півдні Криму +4-8°.

Вночі у Києві -2-5°. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір до 0° та -2° градусів. Очікується ожеледиця. Опадів 24 січня в столиці не передбачається.

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, у Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до 10,0 градусів. Таким чином, температура перевищила попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,2 градуса.

Також ми писали, що погода в лютому не буде аномально теплою, проте останній місяць зими пройде без сильних морозів.

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