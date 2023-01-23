Погода в Україні на 24 січня

В Україні подекуди будуть морози

Погода в Україні у вівторок, 24 січня, буде подекуди прохолодною. Опадів цього дня не прогнозується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 24 січня

За прогнозами синоптиків, завтра очікується хмарна погода, без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10° морозу, на крайньому заході країни 0-2° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9° тепла.

Погода у Київській області

У Київській області 24 січня прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Попередження про небезпеку

24-26 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області) утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (III рівень небезпеки — червоний).

На ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області) триватиме поступове підвищення рівнів води на 2-8 см за добу, збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; на притоці Десни річки Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — оранжевий).

На річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у межах Волинської області продовжиться підйом рівнів води з інтенсивністю 1-5 см за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в прирічкових селах Камінь-Каширського та Ковельського районів (І рівень небезпеки — жовтий).

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 24 січня на високогір'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.

Прогноз від народного синоптика

Народна синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що 24 січня в Україні опадів не передбачається. Вітер буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, посилений.

Температура повітря найближчої ночі становитиме 0-4° морозу, в східній частині України -4-8°.

Впродовж дня в більшості областей України від 1° морозу до 3 тепла, на Закарпатті та півдні Криму +4-8°.

Вночі у Києві -2-5°. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір до 0° та -2° градусів. Очікується ожеледиця. Опадів 24 січня в столиці не передбачається.

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, у Києві вперше за 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до 10,0 градусів. Таким чином, температура перевищила попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,2 градуса.

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