Погода в Украине на 24 января

В Украине местами будут морозы

Погода в Украине во вторник, 24 января, будет местами прохладной. Осадков в этот день не прогнозируется.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 24 января.

По прогнозам синоптиков, завтра ожидается облачная погода без осадков. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в северо-восточных и восточных областях местами 7-10° мороза, на крайнем западе страны 0-2° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и в Крыму 5-9° тепла.

Погода в Киевской области

В Киевской области 24 января прогнозируется облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Предупреждение об опасности

24-26 января на участке Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) будет значительное затопление поймы, нарушения транспортного сообщения с отдельными приречными деревнями вдоль Верхнего Днепра и затопления жилых домов ряда сел в Черниговском районе Черниговской области (III уровень опасности — красный).

На участке Десны Новгород-Северский — Макошино (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области) будет постепенное повышение уровней воды на 2-8 см в сутки, увеличение затопления поймы и нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; на притоке Десны реке Снов сохранится превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

На реках Припять, Выжевка и Стоход в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки. Будет происходить дальнейшее затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов (І уровень опасности — желтый).

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 24 января на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей.

Прогноз от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 24 января в Украине осадков не прогнозируется. Ветер будет восточного и северо-восточного направления, небольшой, разве что на юго-востоке, в Приазовье усилен.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0-4° мороза, в восточной части Украины -4-8°.

В течение дня в большинстве областей Украины от 1° мороза до 3 тепла, в Закарпатье и юге Крыма +4-8°.

Ночью в Киеве -2-5°. В течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля, к вечеру до 0° и -2° градусов. Ожидается гололедица. Осадков 24 января в столице не прогнозируется.

Напомним, в четверг, 19 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до 10,0 градусов. Тем самым температура превысила предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,2 градуса.

Также мы писали, что погода в феврале не будет аномально теплой, но последний месяц зимы пройдет без сильных морозов.