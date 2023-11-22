Безпекові гарантії для України — в Bloomberg дізналися подробиці

Засідання Європейської комісії. Фото: Anadolu Ajansi

Європейська комісія представила державам-членам проєкт рішення про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. Проєкт документа посли Європейського Союзу обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів — на саміті наступного місяця.

З підготованим документом ознайомилось агентство Bloomberg.

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Як стверджує агентство, цей проєкт також ляже в основу консультацій між Києвом і країнами G7.

Члени G7 домовилися на саміті НАТО у Вільнюсі провести переговори з Україною щодо надання двосторонніх безпекових зобов’язань, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії.

Зі свого боку, Україна взяла на себе зобов'язання продовжувати низку реформ, у тому числі в правоохоронній, судовій, безпековій та оборонній сферах.

Рамковий документ ЄС має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює такі пропозиції:

Передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

Забезпечення підготовки українських збройних сил;

Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів;

Посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;

Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

Допомога Україні в реалізації програми реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

Підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки;

Обмін розвідданими і супутниковими знімками.

У документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру — механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.

Раніше ми повідомляли, що Організація об'єднаних націй у співпраці з урядом України, Світовим банком та Європейським Союзом ініціювала проведення оцінки збитків та потреб України. Таким чином буде визначено інвестиційні пріоритети для відновлення й реконструкції України наступного року.