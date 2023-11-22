Безпекові гарантії для України — в Bloomberg дізналися подробиці
Європейська комісія представила державам-членам проєкт рішення про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. Проєкт документа посли Європейського Союзу обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів — на саміті наступного місяця.
З підготованим документом ознайомилось агентство Bloomberg.
Україні можуть надати гарантії у сфері безпеки
Як стверджує агентство, цей проєкт також ляже в основу консультацій між Києвом і країнами G7.
Члени G7 домовилися на саміті НАТО у Вільнюсі провести переговори з Україною щодо надання двосторонніх безпекових зобов’язань, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії.
Зі свого боку, Україна взяла на себе зобов'язання продовжувати низку реформ, у тому числі в правоохоронній, судовій, безпековій та оборонній сферах.
Рамковий документ ЄС має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює такі пропозиції:
- Передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість;
- Забезпечення підготовки українських збройних сил;
- Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів;
- Посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;
- Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;
- Допомога Україні в реалізації програми реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;
- Підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки;
- Обмін розвідданими і супутниковими знімками.
У документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру — механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.
Раніше ми повідомляли, що Організація об'єднаних націй у співпраці з урядом України, Світовим банком та Європейським Союзом ініціювала проведення оцінки збитків та потреб України. Таким чином буде визначено інвестиційні пріоритети для відновлення й реконструкції України наступного року.
Читайте Новини.LIVE!