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Гарантии безопасности для Украины — в Bloomberg узнали подробности

22 ноября 2023 10:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Гарантии безопасности для Украины — в Bloomberg узнали подробности
Заседание Европейской комиссии. Фото: Anadolu Ajansi
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейская комиссия представила государствам-членам проект решения о предоставлении Украине долгосрочных обязательств по безопасности. Проект документа послы Европейского Союза будут обсуждать на этой неделе, а лидеры стран-членов на саммите в следующем месяце.

С подготовленным документом ознакомилось агентство Bloomberg.

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Как утверждает агентство, этот проект также ляжет в основу консультаций между Киевом и странами G7.

Члены G7 договорились на саммите НАТО в Вильнюсе провести переговоры с Украиной о предоставлении двусторонних обязательств безопасности, направленных на сдерживание предстоящей российской агрессии.

Со своей стороны, Украина обязалась продолжать ряд реформ, в том числе в правоохранительной, судебной, безопасности и оборонной сферах.

Рамочный документ ЕС должен опираться на эти двусторонние договоренности и охватывает следующие предложения:

  • Предполагаемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления военной техники Украине, мобилизующий европейскую оборонную промышленность;
  • Обеспечение подготовки украинских вооруженных сил;
  • Углубление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью в целях усиления потенциала и согласования стандартов;
  • Усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации;
  • Поддержка усилий Украины по разминированию и преодолению загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками;
  • Помощь Украине в реализации программы реформ, связанных с процессом вступления в ЕС, а также усиление ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обращению;
  • Поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной сохранности;
  • Обмен разведданными и спутниковыми снимками.

В документе говорится, что поддержку в поставках оружия будут продолжать оказывать через так называемый Европейский фонд мира — механизм, возмещающий государствам-членам ЕС средства за то вооружение, которое они поставляют Украине.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций в сотрудничестве с правительством Украины, Всемирным банком и Европейским Союзом инициировала проведение оценки убытков и потребностей Украины. Таким образом, будут определены инвестиционные приоритеты для восстановления и реконструкции Украины в следующем году.

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