Безплатно та з комфортом: хто має право на пільги від Укрзалізниці
Укрзалізниця після свого чергового нововведення, оприлюднив нові пільгові категорії українців, які можуть користуватися пільговими сервісами. І це не тільки школярі та студенти.
Список оголошено на офіційному сайті Укрзалізниці.
Хто тепер в категорії пільговиків
Так права на пільговий проїзд у поїздах Укрзалізниці мають:
- діти від 6 до 14 років у всіх пасажирських вагонах — 75% вартості дорослого квитка;
- діти до 6 років без потреби окремого місця — безкоштовно;
- діти від 5 до 10 років — знижка на квитки при користуванні потягами, які не є частиною АТ "Укрзалізниця";
- студенти закладів вищої освіти всіх рівнів акредитації та учні професійно—технічних навчальних закладів – 50% вартості квитка (окрім вагонів СВ, купе та вагонів 1-го класу);
- особи з інвалідністю внаслідок війни III групи — безплатно один раз на два роки (в обидві сторони) або раз на рік зі знижкою 50%;
- учасники бойових дій — безплатно раз на два роки чи раз на рік зі знижкою 50%;
- батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби — безплатно раз на два роки чи раз на рік зі знижкою 50%.
Також з 1 жовтня по 15 травня деякі пасажири отримають можливість подорожувати Укрзалізницею лише за половину вартості квитка. Йдеться про:
- осіб з інвалідністю І групи;
- дітей з інвалідністю;
- їхніх супроводжуючих (не більше однієї людини);
- осіб з інвалідністю внаслідок війни І чи II групи;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни II, III групи серед учасників бойових дій під час Другої світової війни, які досягли віку 85 років і старше;
- УБД Другої світової війни старше 85 років.
Зауважимо, що посадка у потяг за пільговим проїзним можлива лише за умови наявності документа, що підтверджує особу. Це не лише паспорт громадянина, але й посвідчення водія, дипломатичний чи службовий паспорт, картка мігранта тощо. Плюс необхідно надати оригінал документа, який підтверджує право на пільгу.
Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця запропонувала заробляти на експорті металобрухту. А перед цим Укрзалізниця ухвалила рішення про запуск проєкту "Лікарняна каса".