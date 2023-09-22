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Безплатно та з комфортом: хто має право на пільги від Укрзалізниці

22 вересня 2023 00:10
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Безплатно та з комфортом: хто має право на пільги від Укрзалізниці
Один з поїздів перевізника на вокзалі. Фото: Укрзалізниця
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Укрзалізниця після свого чергового нововведення, оприлюднив нові пільгові категорії українців, які можуть користуватися пільговими сервісами. І це не тільки школярі та студенти.

Список оголошено на офіційному сайті Укрзалізниці.

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Хто тепер в категорії пільговиків

Так права на пільговий проїзд у поїздах Укрзалізниці мають:

  • діти від 6 до 14 років у всіх пасажирських вагонах — 75% вартості дорослого квитка;
  • діти до 6 років без потреби окремого місця — безкоштовно;
  • діти від 5 до 10 років — знижка на квитки при користуванні потягами, які не є частиною АТ "Укрзалізниця";
  • студенти закладів вищої освіти всіх рівнів акредитації та учні професійно—технічних навчальних закладів – 50% вартості квитка (окрім вагонів СВ, купе та вагонів 1-го класу);
  • особи з інвалідністю внаслідок війни III групи — безплатно один раз на два роки (в обидві сторони) або раз на рік зі знижкою 50%;
  • учасники бойових дій — безплатно раз на два роки чи раз на рік зі знижкою 50%;
  • батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби — безплатно раз на два роки чи раз на рік зі знижкою 50%.

Також з 1 жовтня по 15 травня деякі пасажири отримають можливість подорожувати Укрзалізницею лише за половину вартості квитка. Йдеться про:

  • осіб з інвалідністю І групи;
  • дітей з інвалідністю;
  • їхніх супроводжуючих (не більше однієї людини);
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни І чи II групи;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни II, III групи серед учасників бойових дій під час Другої світової війни, які досягли віку 85 років і старше;
  • УБД Другої світової війни старше 85 років.

Зауважимо, що посадка у потяг за пільговим проїзним можлива лише за умови наявності документа, що підтверджує особу. Це не лише паспорт громадянина, але й посвідчення водія, дипломатичний чи службовий паспорт, картка мігранта тощо. Плюс необхідно надати оригінал документа, який підтверджує право на пільгу.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця запропонувала заробляти на експорті металобрухту. А перед цим Укрзалізниця ухвалила рішення про запуск проєкту "Лікарняна каса".

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