Бесплатно и с комфортом: кто имеет право на льготы от Укрзалізниці

Один з поїздів перевізника на вокзалі. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця после своего очередного нововведения опубликовала новые льготные категории украинцев, которые могут пользоваться льготными сервисами. И это не только школьники и студенты.

Список объявлен на официальном сайте Укрзалізниці.

Читайте также:

Кто теперь в категории льготников



Так права на льготный проезд в поездах Укрзалізниці имеют:

дети от 6 до 14 лет во всех пассажирских вагонах - 75% стоимости взрослого билета;

дети до 6 лет без необходимости отдельного места — бесплатно;

дети от 5 до 10 лет — скидка на билеты при пользовании поездами, не являющимися частью АО "Укрзалізниця";

студенты высшего образования всех уровней аккредитации и учащиеся профессионально-технических учебных заведений – 50% стоимости билета (кроме вагонов СВ, купе и вагонов 1-го класса);

лица с инвалидностью в результате войны III группы — бесплатно один раз в два года (в обе стороны) или раз в год со скидкой 50%;

участники боевых действий — бесплатно раз в два года или раз в год со скидкой 50%;

родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих во время службы — бесплатно раз в два года или раз в год со скидкой 50%.

Также с 1 октября по 15 мая некоторые пассажиры получат возможность путешествовать Укрзалізницей только за половину стоимости билета. Речь идет о:

лицах с инвалидностью I группы;

детях с инвалидностью;

их сопровождающих (в пределах одного человека);

лицах с инвалидностью в результате войны I или II группы;

лицах с инвалидностью в результате войны II, III группы среди участников боевых действий во время Второй мировой войны, достигших возраста 85 лет и старше;

УБД Второй мировой войны старше 85 лет.

Заметим, что посадка в поезд по льготному проездному возможна только при наличии документа, подтверждающего личность. Это не только паспорт гражданина, но и водительское удостоверение, дипломатический или служебный паспорт, карта мигранта и тому подобное. Плюс необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего право на льготу.

Напомним, что ранее Укрзалізниця предложила зарабатывать на экспорте металлолома. А перед этим Укрзалізниця приняла решение о запуске проекта "Больничная касса".