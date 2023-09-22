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Бесплатно и с комфортом: кто имеет право на льготы от Укрзалізниці

22 сентября 2023 00:10
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Бесплатно и с комфортом: кто имеет право на льготы от Укрзалізниці
Один з поїздів перевізника на вокзалі. Фото: Укрзалізниця
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Укрзалізниця после своего очередного нововведения опубликовала новые льготные категории украинцев, которые могут пользоваться льготными сервисами. И это не только школьники и студенты.

Список объявлен на официальном сайте Укрзалізниці.

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Так права на льготный проезд в поездах Укрзалізниці имеют:

  • дети от 6 до 14 лет во всех пассажирских вагонах - 75% стоимости взрослого билета;
  • дети до 6 лет без необходимости отдельного места — бесплатно;
  • дети от 5 до 10 лет — скидка на билеты при пользовании поездами, не являющимися частью АО "Укрзалізниця";
  • студенты высшего образования всех уровней аккредитации и учащиеся профессионально-технических учебных заведений – 50% стоимости билета (кроме вагонов СВ, купе и вагонов 1-го класса);
  • лица с инвалидностью в результате войны III группы — бесплатно один раз в два года (в обе стороны) или раз в год со скидкой 50%;
  • участники боевых действий — бесплатно раз в два года или раз в год со скидкой 50%;
  • родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих во время службы — бесплатно раз в два года или раз в год со скидкой 50%.

Также с 1 октября по 15 мая некоторые пассажиры получат возможность путешествовать Укрзалізницей только за половину стоимости билета. Речь идет о:

  • лицах с инвалидностью I группы;
  • детях с инвалидностью;
  • их сопровождающих (в пределах одного человека);
  • лицах с инвалидностью в результате войны I или II группы;
  • лицах с инвалидностью в результате войны II, III группы среди участников боевых действий во время Второй мировой войны, достигших возраста 85 лет и старше;
  • УБД Второй мировой войны старше 85 лет.

Заметим, что посадка в поезд по льготному проездному возможна только при наличии документа, подтверждающего личность. Это не только паспорт гражданина, но и водительское удостоверение, дипломатический или служебный паспорт, карта мигранта и тому подобное. Плюс необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего право на льготу.

Напомним, что ранее Укрзалізниця предложила зарабатывать на экспорте металлолома. А перед этим Укрзалізниця приняла решение о запуске проекта "Больничная касса".

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