Били ракетами і дронами: подробиці нічних обстрілів у прифронтових регіонах

Наслідки обстрілів у Донецькій області 26 травня. Фото: Павло Кириленко

У ніч на 27 травня росіяни завдали ударів одразу по декількох регіонах України. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися громади у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.

Про це повідомили представники влади регіонів у своїх ранкових зведеннях.

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Дніпропетровщина

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що вчора ввечері окупанти вдарили по Марганецькій територіальній громаді, що на Нікопольщині, з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу люди не постраждали. А на ранок ворог здійснив повторну атаку по території громади, внаслідок якої було пошкоджено лінію електропередач.

В інших районах області, за його словами, протягом ночі було тихо.

Миколаївщина

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вночі 26 травня, о 22:53 і 23:06, сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два ворожі ударні дрони Shahed-131/136.

Харківщина

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга — в поле. Обійшлося без постраждалих.

Також посадовець зазначив, що протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

"Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено чотири житлові будинки та лінію електропередач. У с. Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні будинки", — розповів Синєгубов.

Він також повідомив, що на лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. В районі с. Масютівка окупанти вкотре намагалися йти в наступ, але отримали відсіч наших захисників та відступили.

Запорізька область

За інформацією голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, мішенями терористів стали 16 мирних міст і сіл: у Гуляйполі поранення отримали дві жінки, а в Новоданилівці загинула 73-річна жителька на власному подвір'ї.

Ворог завдав 108 ударів: 96 артобстрілів по Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та інших селах, шість ударів з РСЗВ по Гуляйпільському, Білогір'ю, Темирівці, атаки БпЛА по Степовому, Ольгівському, Малинівці, Червоному, ракетні удари по селах Різдвянка та Любицьке.

Наразі зафіксовано 15 нових руйнувань цивільних об'єктів.

Херсонщина

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 45 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 193 снаряди з артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації.

"Херсон ворог атакував двічі, випустивши по місту п'ять снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, елеватор у Золотій Балці, у склад сільгосптехніки в Зміївці", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби через російську агресію в області загинула одна людина.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, за минулу добу російські окупанти завдали 20 ракетних ударів. Зокрема по Київській та Дніпропетровській областях застосували 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, що були знищені ЗСУ.

Також вчора, 26 травня, по Дніпру окупанти вдарили двічі. Спершу за допомогою семи ракет із С-300/С-400. Вдруге — поцілили по медичному закладу, використавши "Іскандер".