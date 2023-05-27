Били ракетами и дронами: подробности ночных обстрелов в прифронтовых регионах

Последствия обстрела в Донецкой области 26 мая. Фото: Павел Кириленко

В ночь на 27 мая россияне нанесли удары сразу по нескольким регионам Украины. В частности, под вражеским огнем оказались громады в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Об этом сообщили представители властей регионов в своих утренних сводках.

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Днепропетровщина

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что вчера вечером оккупанты ударили по Марганецкой территориальной громаде Никопольщины из тяжелой артиллерии. В результате обстрела люди не пострадали. А к утру враг совершил повторную атаку по территории громады, в результате которой была повреждена линия электропередач.

В других районах области, по его словам, ночью было тихо.

Николаевщина

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью 26 мая, в 22:53 и 23:06, силы и средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили два вражеские ударные дроны Shahed-131/136.

Харьковщина

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ночью около 2:00 враг нанес ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по селу Липцы Харьковского района. Одна ракета попала в огород, поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. Вторая — в поле. Обошлось без пострадавших.

Также чиновник отметил, что за прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

"В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района из РСЗО и артиллерии повреждено по меньшей мере два частных жилых дома. В пгт Вильча Чугуевского района повреждены четыре жилых дома и линия электропередач. В с. Басово Богодуховского района в результате минометного частного дома обстрела повреждены два частных дома", — говорится в сообщении.

Он также сообщил, что на линии столкновения враг не прекращает попытки улучшить свое тактическое положение. В районе с. Масютовка оккупанты в очередной раз пытались идти в наступление, но получили отпор наших защитников и отступили.

Запорожская область

По информации главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, мишенями террористов стали 16 мирных городов и сел в регионе: в Гуляйполе ранения получили две женщины, а в Новоданиловке погибла 73-летняя жительница в собственном дворе.

Враг нанес 108 ударов: 96 артобстрелов по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Степногорскому, Каменскому и другим селам, шесть ударов с РСЗО по Гуляйпольскому, Белогорью, Темировке, атаки БпЛА по Степовому, Ольговскому, Малиновке, Червоному, ракетные удары по селах Риздвянка и Любицкое.

В настоящее время зафиксировано 15 новых разрушений гражданских объектов.

Херсонщина

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 45 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 193 снаряда из артиллерии, минометов, танков, беспилотников и авиации.

"Херсон враг атаковал дважды, выпустив по городу пять снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, элеватор в Золотой Балке, в склад сельхозтехники в Змиевке", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии в области погиб один человек.

Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по Киевской и Днепропетровской областях применили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены ВСУ.

Также вчера, 26 мая, по Днепру оккупанты ударили дважды. Сначала с помощью семи ракет из С-300/С-400. Второй раз — попали в медицинское учреждение, использовав "Искандер".