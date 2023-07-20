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Біля Джанкоя пересихає Північно-Кримський канал

20 липня 2023 19:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Біля Джанкоя пересихає Північно-Кримський канал
Північно-Кримський канал. Фото: CrimeaSOS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після руйнування російськими силами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року рівень води у Північно-Кримському каналі біля Джанкоя різко впав. Водночас вода в місто надходить безперебійно.

Про це повідомляє CrimeaSOS.

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Раніше ділянка цього каналу у міста служила як місцевий "міський пляж", але водопостачання припинилося ще 2014 року. Попри це, нещодавно вода ще стосувалася верхнього рівня каналу. Тепер ця ділянка стала майже сухою. У той час як водопостачання в місті зберігається, мешканці вважають за краще купувати питну воду з інших джерел.

Що відомо про Північно-Кримський канал

Північно-Кримський канал — це зрошувально-обводнювальна система, побудована у 1961-1971 роках для подачі води до маловодних районів Херсонської та Кримської областей України. Вода для каналу береться із Каховського водосховища на Дніпрі, створеного у 1955-1958 роках.

Після анексії Криму 2014 року українська сторона припинила водопостачання півострова через цей канал. З того часу, починаючи з травня 2014 року, близько 147,7 км із загальної протяжності каналу 293 км використовуються для переправи води з резервуарів Білогірського району до східного Криму. З початку 2015 року ця ділянка каналу функціонує постійно, забезпечуючи перенесення питної води з підземних джерел північного сходу Криму до Керчі та Феодосії.

Нагадаємо, що українські військові зняли за допомогою БпАК "Лелека-100", як зараз виглядає Каховське водосховище в районі Василівки Запорізької області. Після підриву ГЕС окупантами водосховище майже повністю обміліло.

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