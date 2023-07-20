Возле Джанкоя пересыхает Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал. Фото: CrimeaSOS

После разрушения российскими силами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года уровень воды в Северо-Крымском канале возле Джанкоя резко упал. В то же время вода в город поступает бесперебойно.

Об этом сообщает CrimeaSOS.

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Ранее участок этого канала у города служил как местный "городской пляж", но водоснабжение прекратилось ещё в 2014 году. Несмотря на это, недавно вода ещё касалась верхнего уровня канала. Теперь этот участок стал почти сухим. В то время как водоснабжение в городе сохраняется, жители предпочитают покупать питьевую воду из других источников.

Что известно про Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал — это оросительно-обводнительная система, построенная в 1961-1971 годах для подачи воды в маловодные районы Херсонской и Крымской областей Украины. Вода для канала берётся из Каховского водохранилища на Днепре, созданного в 1955-1958 годах.

После аннексии Крыма в 2014 году украинская сторона прекратила водоснабжение полуострова через этот канал. С тех пор, начиная с мая 2014 года, около 147,7 км из общей протяженности канала в 293 км используются для переправы воды из резервуаров Белогорского района в восточный Крым. С начала 2015 года этот участок канала функционирует постоянно, обеспечивая перенос питьевой воды из подземных источников северо-востока Крыма в Керчь и Феодосию.

Напомним, что украинские военные сняли с помощью БпАК "Аист-100", как выглядит сейчас Каховское водохранилище в районе Васильевки Запорожской области. После подрыва ГЭС оккупантами водохранилище почти полностью обмелело.