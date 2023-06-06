Біля Каховської ГЕС детонують ворожі міни: їх викинуло на берег моря

Неподалік Каховської ГЕС детонують ворожі міни. Скриншот

У ніч проти 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього на берег моря почався викид ворожих мін, які детонують безпосередньо біля станції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ми — Україна".

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Зазначається, що десятки боєприпасів просто викидає на берег.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС може серйозно вплинути на роботу ЗАЕС. В Енергоатомі попереджають, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати тяжкі наслідки для роботи Запорізької АЕС. Однак, на щастя, поки ситуація лишається контрольованою.

Додамо, деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Також ми писали, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

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