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У Каховской ГЭС детонируют вражеские мины: их выбросило на берег моря

6 июня 2023 14:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
У Каховской ГЭС детонируют вражеские мины: их выбросило на берег моря
Недалеко от Каховской ГЭС детонируют вражеские мины. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС . В результате на берег моря начался выброс вражеских мин, которые детонируют непосредственно у станции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы - Украина".

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Отмечается, что десятки боеприпасов просто выбрасываются на берег.

 

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС может оказать серьезное влияние на работу ЗАЭС . В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.

Добавим, некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Также мы писали, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

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