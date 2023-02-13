Українці готові відстоювати свої права у разі ядерного удару

Опитування серед українців

Близько 89% українців готові продовжувати чинити опір навіть після застосування росією тактичної ядерної зброї проти міста. При цьому 93% умовою для припинення вогню називають повне виведення військ Росії, у тому числі з окупованого Криму.

Про це повідомляє Верховна Рада України з посиланням на опитування.

Чи готові українці продовжувати боротьбу за ядерну війну

За даними Мюнхенського індексу безпеки 2023, 89% українців готові продовжувати чинити опір навіть після застосування Росії тактичної ядерної зброї проти міста. При цьому 83% вважають, що ніколи не будуть у безпеці, поки в росії при владі путін. Також 5% вважають, що не будуть у безпеці без західних гарантій, стільки ж — 71% — умовою безпеки назвали постачання західної зброї. 65% називають гарантією безпеки членство в НАТО.

Яку умову українці вважають прийнятною для закінчення війни

Крім того, 93% вважають, що для повного припинення вогню потрібне виведення російських військ, у тому числі з окупованого Криму. На варіант винести Крим за дужки згоден кожен десятий, 80% проти.

Крім того, 7% підтримують відведення російських військ на "демаркаційну лінію" станом на 24 лютого минулого року. 1% відсоток вважає, що треба залишити все так, як є, 97% проти.

Нагадаємо, що станом на сьогодні українці стали більше цікавитися політикою. Так, 90,4% громадян виявляють інтерес до політичної ситуації, при цьому кількість таких людей за рік зросла на 20 процентних пунктів.