Украинцы готовы отстаивать свои права в случае ядерного удара

Большинство украинцев готовы отстаивать свои права в случае ядерного удара, — опрос
Около 89% украинцев готовы продолжать сопротивляться даже после применения россией тактического ядерного оружия против города. При этом 93% условием для прекращения огня называют полный вывод войск рф, в том числе из оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины, со ссылкой на опрос.
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Готовы ли украинцы продолжать борьбу при ядерной войне
По данным Мюнхенского индекса безопасности 2023, 89% украинцев готовы продолжать сопротивляться даже после применения рф тактического ядерного оружия против города. При этом 83% считают, что никогда не будут в безопасности, пока в рф у власти путин. Также 5% считают, что не будут в безопасности без западных гарантий, столько же — 71% — условием безопасности назвали поставки западного оружия. 65% называют гарантией безопасности членство в НАТО.
Какое условие украинцы считают приемлемым для окончания войны
Кроме того, 93% считают, что для полного прекращения огня необходим вывод российских войск, в том числе из оккупированного Крыма. На вариант вынести Крым за скобки согласен каждый десятый, 80% против.
Кроме того, 7% поддерживают отвод российских войск на "демаркационную линию" по состоянию на 24 февраля прошлого года. 1% процент считает, что надо оставить все так, как есть, 97% — против.
Напомним, что по состоянию на сегодняшний день украинцы стали больше интересоваться политикой. Так, 90,4% граждан проявляют интерес к политической ситуации, при этом, количество таких людей за год выросло на 20 процентных пункта.