Украинцы готовы отстаивать свои права в случае ядерного удара

Опрос среди украинцев

Около 89% украинцев готовы продолжать сопротивляться даже после применения россией тактического ядерного оружия против города. При этом 93% условием для прекращения огня называют полный вывод войск рф, в том числе из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины, со ссылкой на опрос.

Готовы ли украинцы продолжать борьбу при ядерной войне

По данным Мюнхенского индекса безопасности 2023, 89% украинцев готовы продолжать сопротивляться даже после применения рф тактического ядерного оружия против города. При этом 83% считают, что никогда не будут в безопасности, пока в рф у власти путин. Также 5% считают, что не будут в безопасности без западных гарантий, столько же — 71% — условием безопасности назвали поставки западного оружия. 65% называют гарантией безопасности членство в НАТО.

Какое условие украинцы считают приемлемым для окончания войны

Кроме того, 93% считают, что для полного прекращения огня необходим вывод российских войск, в том числе из оккупированного Крыма. На вариант вынести Крым за скобки согласен каждый десятый, 80% против.

Кроме того, 7% поддерживают отвод российских войск на "демаркационную линию" по состоянию на 24 февраля прошлого года. 1% процент считает, что надо оставить все так, как есть, 97% — против.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день украинцы стали больше интересоваться политикой. Так, 90,4% граждан проявляют интерес к политической ситуации, при этом, количество таких людей за год выросло на 20 процентных пункта.