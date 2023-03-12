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Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі

12 березня 2023 23:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Цей безпілотник українські військові приземлили поблизу Мар’їнки
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Благодійний фонд Сергія Притули разом з "Телебаченням Торонто" та школою "Боривітер" запускає збір коштів на навчання військових. Вони подарують російський розвідувальний безпілотник "Орлан" людині, яка задонатить найбільшу суму.

Про це повідомляє БФ Притули.

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Деталі

Цей БпЛА українські військові приземлили поблизу Мар’їнки. Вони вийняли з нього усі важливі мікросхеми та віддали благодійному фонду. 

"Усе заради того, щоб зібрати більше коштів на важливі потреби Сил Оборони! Одною з таких потреб є навчання військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Головна ціль – зібрати 10 млн гривень на навчання 5000 військових у школі "Боривітер".

"За найбільший донат даруємо "Орлан", а крім того, серед усіх учасників збору Телебачення Торонто розіграє 15 браслетів з написом "Золото віддаю за латунь". Браслети виготовлені з металу снарядних гільз", — розповіли у фонді.

Долучитися до збору можна натиснувши на посилання.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати окупантів. Так, минулої доби, 11 березня українські військові ліквідували 1090 російських солдатів.

Також ми писали, що фонд Сергія Притули закупив та доставляє рекордну партію бронетранспортерів для Збройних сил України. Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на "Народні Спартани".

Додамо, у Monobank розповіли, скільки коштів на армію українці зібрали за рік.

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