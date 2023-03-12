Благотворительный фонд Притулы дарит российский БпЛА "Орлан" за донат: детали

Этот беспилотник украинские военные приземлили вблизи Марьинки

Благотворительный фонд Сергея Притулы вместе с "Телевидением Торонто" и школой "Боривитер" запускает сбор средств на обучение военных. Они подарят российский разведывательный беспилотник "Орлан" человеку, который задонатит самую большую сумму.

Об этом сообщает БФ Притулы.

Подробности

Этот БПЛА украинские военные приземлили вблизи Марьинки. Они вынули из него все важные микросхемы и отдали благотворительному фонду.

"Все ради того, чтобы собрать больше средств на важные нужды Сил Обороны! Одной из таких потребностей является обучение военнослужащих", — говорится в сообщении.

Главная цель — собрать 10 млн гривен на обучение 5000 военных в школе "Боривитер".

"За самый большой донат дарим "Орлан", а кроме того, среди всех участников сбора Телевидение Торонто разыграет 15 браслетов с надписью "Золото отдаю за латунь". Браслеты изготовлены из металла снарядных гильз", — рассказали в фонде.

Присоединиться к сбору можно нажав на ссылку.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. Так, за прошедшие сутки, 11 марта украинские военные ликвидировали 1090 российских солдат.

Также мы писали, что фонд Сергея Притулы закупил и доставляет рекордную партию бронетранспортеров для Вооруженных Сил Украины. Технику приобрели на средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на "Народные Спартаны".

Добавим, в Monobank рассказали, сколько средств на армию украинцы собрали за год.