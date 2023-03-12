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Благотворительный фонд Притулы дарит российский БпЛА "Орлан" за донат: детали

12 марта 2023 23:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Этот беспилотник украинские военные приземлили вблизи Марьинки
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Благотворительный фонд Сергея Притулы вместе с "Телевидением Торонто" и школой "Боривитер" запускает сбор средств на обучение военных. Они подарят российский разведывательный беспилотник "Орлан" человеку, который задонатит самую большую сумму.

Об этом сообщает БФ Притулы.

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Подробности

Этот БПЛА украинские военные приземлили вблизи Марьинки. Они вынули из него все важные микросхемы и отдали благотворительному фонду.

"Все ради того, чтобы собрать больше средств на важные нужды Сил Обороны! Одной из таких потребностей является обучение военнослужащих", — говорится в сообщении.

Главная цель — собрать 10 млн гривен на обучение 5000 военных в школе "Боривитер".

"За самый большой донат дарим "Орлан", а кроме того, среди всех участников сбора Телевидение Торонто разыграет 15 браслетов с надписью "Золото отдаю за латунь". Браслеты изготовлены из металла снарядных гильз", — рассказали в фонде.

Присоединиться к сбору можно нажав на ссылку.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. Так, за прошедшие сутки, 11 марта украинские военные ликвидировали 1090 российских солдат.

Также мы писали, что фонд Сергея Притулы закупил и доставляет рекордную партию бронетранспортеров для Вооруженных Сил Украины. Технику приобрели на средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на "Народные Спартаны".

Добавим, в Monobank рассказали, сколько средств на армию украинцы собрали за год.

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