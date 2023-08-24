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Блінкен тепло привітав українців з Днем Незалежності

24 серпня 2023 09:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Блінкен тепло привітав українців з Днем Незалежності
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: state.gov
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав українців з Днем Незалежності їхньої Батьківщини. Він наголосив, що США і надалі працюватимуть над посиленням допомоги Україні у її боротьбі за свою свободу.

Відповідне звернення було оприлюднене на офіційній сторінці Держдепартаменту США.

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"Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. 24 серпня є свідченням незалежності, суверенітету та демократії України та днем ​​гордості за силу та стійкість України. Це також день вшанування української спадщини та культури", — наголосив Блінкен. 

Держсекретар США також нагадав, що саме сьогодні виповнюється півтора роки відтоді, як Росія розпочала своє жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну.

"18 місяців безглуздої агресії, яка спричиняє смерть і руйнування по всій Україні. Оскільки ми приєднуємося до вас у святкуванні понад трьох десятиліть незалежної країни, ми також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали життя, захищаючи вашу країну. Ми підтримуємо вас у боротьбі за вашу дорогу країну", — підкреслив Блінкен.

Також Блінкен наголосив, що Україна переможе завдяки стійкості її людей. Він запевнив, що США не залишить Україну у цій боротьбі.

"Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна переможе, а Росія заплатить високу ціну за скоєне. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати вас і співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту, відновлення та процвітання", — резюмував він.

День Незалежності 2023

Сьогодні, 24 серпня, уся Україна святкує День Незалежності. Це вже друге святкування, яке проходить в умовах повномасштабної агресії Росії проти нашої держави.

Відповідно до умов військового часу, великих святкувань не передбачається, а для більшості громадян це звичаний робочий день. Тим не менш, українці налаштовані і далі боротися за право сповна відзначати це свято у майбутньому. Завдяки Збройним силам України це майбутнє з кожним днем стає все ближчим.  

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