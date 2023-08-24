Блинкен тепло поздравил украинцев с Днем Независимости

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: state.gov

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем Независимости Родины. Он подчеркнул, что США и дальше будут работать над усилением помощи Украине в ее борьбе за свободу.

Соответствующее обращение было обнародовано на официальной странице Госдепартамента США.

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Что пожелал Блинкен

"Хочу поздравить всех украинцев с Днем Независимости. 24 августа является свидетельством независимости, суверенитета и демократии Украины и днем ​​гордости за силу и устойчивость Украины. Это также день чествования украинского наследия и культуры", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США также напомнил, что именно сегодня исполняется полтора года с тех пор, как Россия начала свое жестокое полномасштабное вторжение в Украину.

"18 месяцев бессмысленной агрессии, которая приводит к смерти и разрушению по всей Украине. Поскольку мы присоединяемся к вам в праздновании более трех десятилетий независимой страны, мы также скорбим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, которые отдали жизнь, защищая вашу страну. Мы поддерживаем вас в борьбе за вашу дорогую страну", — подчеркнул Блинкен.

Также Блинкен подчеркнул, что Украина победит благодаря стойкости ее людей. Он заверил, что США не оставят Украину в этой борьбе.

"Именно благодаря вам и вашей стойкости Украина победит, а Россия заплатит высокую цену за содеянное. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать вас и сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине все необходимое для защиты, восстановления и процветания", — резюмировал он.

День Независимости 2023

Сегодня, 24 августа, вся Украина отмечает День Независимости. Это уже второе празднование, проходящее в условиях полномасштабной агрессии России против нашего государства.

Согласно условиям военного времени, больших празднований не предусматривается, а для большинства граждан это обычный рабочий день. Тем не менее, украинцы настроены и дальше бороться за право полностью отмечать этот праздник в будущем. Благодаря Вооруженным силам Украины это будущее с каждым днем ​​становится все ближе.