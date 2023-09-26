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Близько 65% українців мають близьких, які вступили до лав ЗСУ, — опитування

26 вересня 2023 16:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Близько 65% українців мають близьких, які вступили до лав ЗСУ, — опитування
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Близько 65% українців мають родичів чи близьких, які брали чи беруть участь у бойових діях на фронті з 24 лютого 2022 року. Дослідники зазначили збільшення числа тих, у кого близькі зараз перебувають на фронті порівняно з попередніми опитуваннями.

Відповідне опитування провела соціологічна група "Рейтинг" в рамках проєкту "Україна в умовах війни"

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Повідомляється, що 49% респондентів заявили про наявність родичів або близьких, які брали участь у військових діях на українській території у період з 2014 до 2021 року.

Опитування також показало високий рівень довіри до військових у суспільстві: 94% респондентів висловили довіру військовослужбовцям ЗСУ, 94% — ветеранам поточного військового конфлікту, та 93% — ветеранам АТО (ООС) за період 2014-2021 років.

Соціологи підкреслили, що більшість опитаних довіряють цим категоріям населення, незалежно від їхнього регіону проживання та віку.

На думку 79% учасників опитування, сучасне суспільство поважає ветеранів. Однак це число зменшилося порівняно із січнем 2023 року, коли такої думки дотримувався 91% опитаних. Наразі 18% респондентів не згодні із цим твердженням.

Негативна позиція найчастіше зустрічається серед жителів західних регіонів, осіб середнього віку та менш забезпечених учасників опитування.

Крім того, 96% опитаних висловили готовність працювати в одному колективі з ветеранами.

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Опитування серед українців. Фото: Рейтинг

Нагадаємо, що в Європейському Союзі в основному підтримують надання гуманітарної та фінансової допомоги Україні. Також люди за запровадження економічних санкцій проти Росії.

Також ми повідомляли, що кількість українців, налаштованих на довгу війну з Росією, зростає. Опитування проводилось з 17 по 27 червня 2023 року.

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