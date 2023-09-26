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Около 65% украинцев имеют близких, которые вступили в ряды ВСУ, — опрос

26 сентября 2023 16:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Около 65% украинцев имеют близких, которые вступили в ряды ВСУ, — опрос
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Около 65% украинцев имеют родственников или близких, которые принимали или принимают участие в боевых действиях на фронте с 24 февраля 2022 года. Исследователи отметили увеличение числа тех, у кого близкие сейчас находятся на фронте, в сравнении с предыдущими опросами.

Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг" в рамках проекта "Украина в условиях войны"

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Сообщается, что 49% респондентов заявили о наличии родственников или близких, участвовавших в военных действиях на украинской территории в период с 2014 по 2021 годы.

Опрос также показал высокий уровень доверия к военным в обществе: 94% респондентов выразили доверие военнослужащим ВСУ, 94% — ветеранам текущего военного конфликта, и 93% — ветеранам АТО (ООС) за период 2014-2021 годов. 

Социологи подчеркнули, что большинство опрошенных доверяют этим категориям населения, независимо от их региона проживания и возраста.

По мнению 79% участников опроса, современное общество уважает ветеранов. Однако это число уменьшилось по сравнению с январем 2023 года, когда такого мнения придерживался 91% опрошенных. Сейчас 18% респондентов не согласны с этим утверждением. 

Отрицательная позиция чаще всего встречается среди жителей западных регионов, лиц среднего возраста и менее обеспеченных участников опроса.

Кроме того, 96% опрошенных выразили готовность работать в одном коллективе с ветеранами.

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Опрос среди украинцев. Фото: Рейтинг

Напомним, что в Европейском Союзе в основном поддерживают предоставление гуманитарной и финансовой помощи Украине. Также люди за введение экономических санкций против России.

Также мы сообщали, что количество украинцев, настроенных на долгую войну с Россией, растет. Опрос проводился с 17 по 27 июня 2023 года.

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