Близько 80% українців стали більше цікавитися історією України, — результати КМІС

Іван Мазепа

Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив опитування щодо зацікавленості українцями своєю історією. Близько 80% людей оцінили свій інтерес до історії держави як доволі чи дуже високий.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає Дмитро Лубінець.

Деталі

Результати опитування до окремих історичних постатей:

До Михайла Грушевського позитивно ставляться 90% жителів країни, негативно — 3%, 4% не визначилися, і 3% не знають такого;

до Ярослава Мудрого позитивно ставляться 87%, негативно — 3%, не визначилися — 8%, а 2% не знають такого;

позитивне ставлення до В'ячеслава Чорновола мають 86%, негативне — 5%, не визначилися — 3%, 5% жителів країни не знають такого;

Івана Мазепу позитивно сприймають 84%, негативно — 7%, не визначилися — 6%, і 2% не знають такого;

до Степана Бандери позитивне ставлення висловили 83%, негативне — 11%, не визначилися — 5%, і 1% не знають такого;

до Катерини Другої позитивно ставляться 13%, негативно — 80%, не визначилися — 5%, і 2% не знають такої;

позитивне ставлення до Йосипа Сталіна мають 6%, негативне — 90%, не визначилися — 3%, і 1% не знають такого.

91% українців погоджуються, що Голодомор був геноцидом народу України, 7% — не згодні, і 2% не визначилися.

69% громадян України вважають, що ОУН-УПА під час Другої світової вели боротьбу з усіма, хто посягав на незалежність України, 14% — що ОУН-УПА боролася лише проти більшовицького режиму, 4% — на боці нацистів проти Червоної армії, і 3% — що ОУН-УПА вели боротьбу лише проти нацистів та їхніх сателітів.

Війна, яку розпочала росія, вплинула на уявлення українців про власне минуле. Понад дві третини (68%) учасників опитування вказали, що війна змінила їхнє ставлення до історії України, і 29% — що їхнє ставлення до історії не змінилося.

"Переконаний, що кожен українець повинен знати свою історію та усвідомлювати, що від цього залежить і наше майбутнє!", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, лідер Організації Українських Націоналістів Степан Бандера народився 1 січня. В цей день Україна відзначає пам'ять символа українського спротиву.

Також ми писали, що минулого року творці серіалу "Вікінги: Вальгалла" на платформі Netflix представили шанувальникам героїв нового сезону. Київський князь Ярослав Мудрий теж є серед персонажів серіалу, проте автори назвали його "правителем Північної росії".