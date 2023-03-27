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Около 80% украинцев стали больше интересоваться историей Украины, — результаты КМИС

27 марта 2023 13:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Иван Мазепа
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевский международный институт социологии обнародовал опрос о заинтересованности украинцами своей историей. Около 80% людей оценили свой интерес к истории государства как достаточно высокий.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает Дмитрий Лубинец.

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Подробности

Результаты опроса к отдельным историческим личностям:

  • К Михаилу Грушевскому положительно относятся 90% жителей страны, отрицательно — 3%, 4% не определились, и 3% не знают такого;
  • к Ярославу Мудрому положительно относятся 87%, отрицательно — 3%, не определились — 8%, а 2% не знают такого;
  • положительное отношение к Вячеславу Чорновилу имеют 86%, отрицательное — 5%, не определились — 3%, 5% жителей страны не знают такого;
  • Ивана Мазепу положительно воспринимают 84%, отрицательно — 7%, не определились — 6%, и 2% не знают такого;
  • к Степану Бандере положительное отношение выразили 83%, отрицательное — 11%, не определились — 5%, и 1% не знают такого;
  • к Екатерине Второй положительно относятся 13%, отрицательно — 80%, не определились — 5%, и 2% не знают такой;
  • положительное отношение к Иосифу Сталину имеют 6%, отрицательное — 90%, не определились — 3%, и 1% не знают такого.

91% украинцев соглашаются, что Голодомор был геноцидом народа Украины, 7% не согласны, и 2% не определились.

69% граждан Украины считают, что ОУН-УПА во время Второй мировой вели борьбу со всеми посягающими на независимость Украины, 14% — что ОУН-УПА боролась только против большевистского режима, 4% — на стороне нацистов против Красной армии, и 3% — ОУН-УПА вели борьбу только против нацистов и их сателлитов.

Война, начатая россией, повлияла на представление украинцев о собственном прошлом. Более двух третей (68%) участников опроса указали, что война изменила их отношение к истории Украины, и 29% — что их отношение к истории не изменилось.

"Убежден, что каждый украинец должен знать свою историю и отдавать себе отчет в том, что от этого зависит и наше будущее!", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, лидер Организации украинских националистов Степан Бандера родился 1 января. В этот день Украина отмечает память символа украинского сопротивления.

Также мы писали, что в прошлом году создатели сериала "Викинги: Вальгалла" на платформе Netflix представили поклонникам героев нового сезона. Киевский князь Ярослав Мудрый тоже среди персонажей сериала, однако авторы назвали его "правителем Северной россии".

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