Між блогеркою Мандзюк та депутатом Заблоцьким розгорівся скандал

Блогерка Олена Мандзюк та депутат Мар'ян Заблоцький. Фото: колаж Новини.LIVE

Хмельницька блогерка Олена Мандзюк звинуватила депутата Верховної Ради Мар'яна Заблоцького в обкраданні військових та дискредитації роботи правоохоронних органів України. Вона розповіла історію, як депутат "вигороджував злочинців".

Про це Олена Мандзюк написали у своїй сторінці в Instagram.

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Олена Мандзюк розповіла у своїх соцмережах історію про те, як її ошукали злочинці під час купівлі авто для військових.

"Я придбала шість авто для ЗСУ, які мені не дали ні перевірити на справність, не дали ніякої знижки і я попала на 22 тис. доларів. Схема у злочинців працювала просто: вони користувались війною і наживались на військових та таких волонтерах як я, отримуючи безкоштовно машини за кордоном або, купуючи їх за мінімальною ціною, вони привозили їх через кордон нібито по запиту ЗСУ і продавали в Україні", — йдеться у дописі блогерки.

Вона додала, що правоохоронці злочинців знайшли, провели розслідування, опитали потерпілих та винесли вирок — шість років за ґратами.

Водночас Мандзюк розповіла про допис депутата ВР Мар'яна Заблоцького та звинуватила його в дискримінації роботи СБУ, знеціненні роботи волонтерів та розповіла як він "вигороджує цих злочинців".

"Він прямолінійно вигороджує роботу злочинців, які обікрали волонтерів та військових. До того, він намагається розпалити серед українців конфлікт, налаштувати їх проти правоохоронних органів, маніпулюючи дуже болючими темами. Для чого? Мабуть, депутату Мар'яну підходить обкрадати військових?" — заявила блогерка.

Вона наполягла на тому, щоб депутат поніс відповідальність та закликала не розкрадати матеріальну, гуманітарну та іншу допомогу для української армії.

Допис Олени Мандзюк в Instagram. Фото: скріншот

Допис Олени Мандзюк в Instagram. Фото: скріншот

Допис Олени Мандзюк в Instagram. Фото: скріншот 1 / 3

Що передувало

Два дні тому на сторінці у Facebook у депутата Мар'яна Заблоцького з'явився допис, в якому він обурюється рішенням Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області, який виніс вирок у вигляді "шести років за ґратами з конфіскацією майна за допомогу ЗСУ".

"Це — шокуючий прецедент, який може зупинити щонайменше поставку всіх автомобілей для передової. На мою думку, цей вирок може пояснюватись або винятковою тотальною злочинною тупістю, або свідомим саботажем волонтерського руху, який тягне на державну зраду", — написав Заблоцький.

Він додав, що "працівники органів видають себе за військовослужбовців ЗСУ, провокують волонтерів на порушення формальних процедур з імпорту авто".

"Мені до блювоти огидно від методів роботи правоохоронців і загалом від того, проти кого вони воюють у воюючій країні", — додав депутат.

Окрім того, Мар'ян Заблоцький наголосив, що окремо звернеться до компетентних органів щодо перевірки цих справ на те, чи не є це частиною спецоперації Росії.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила 12 проросійських інтернет-агітаторів. Вони поширювали проросійський контент та просували ідею встановлення пам'ятників Кадирову.