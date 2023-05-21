Между блогером Мандзюк и депутатом Заблоцким разгорелся скандал

Блогер Елена Мандзюк и депутат Марьян Заблоцкий. Фото: коллаж Новини.LIVE

Хмельницкая блогер Елена Мандзюк обвинила депутата Верховной Рады Марьяна Заблоцкого в обворовывании военных и дискредитации работы правоохранительных органов Украины. Она рассказала историю, как депутат "выгораживал преступников".

Об этом Елена Мандзюк написали на своей странице в Instagram.

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Елена Мандзюк рассказала в своих соцсетях историю о том, как ее обманули преступники при покупке авто для военных.

"Я приобрела шесть авто для ВСУ, которые мне не дали ни проверить на исправность, не дали никакой скидки и я попала на 22 тыс. долларов. Схема у преступников работала просто: они пользовались войной и наживались на военных и таких волонтерах как я, получая бесплатно машины за границей или, покупая их по минимальной цене, они привозили их через границу якобы по запросу ВСУ и продавали в Украине", — говорится в сообщении блогера.

Она добавила, что правоохранители преступников нашли, провели расследование, опросили потерпевших и вынесли приговор — шесть лет за решеткой.

В то же время Мандзюк рассказала о сообщении депутата ВР Марьяна Заблоцкого и обвинила его в дискриминации работы СБУ, обесценении работы волонтеров и рассказала как он "выгораживает этих преступников".

"Он прямолинейно выгораживает работу преступников, которые обокрали волонтеров и военных. К тому же он пытается разжечь среди украинцев конфликт, настроить их против правоохранительных органов, манипулируя очень болезненными темами. Для чего? Пожалуй, депутату Марьяну подходит обворовывать военных?" – заявила блогер.

Она настояла на том, чтобы депутат понес ответственность и призвала не разворовывать материальную, гуманитарную и другую помощь украинской армии.

Псот Елены Мандзюк в Instagram. Фото: скриншот

Псот Елены Мандзюк в Instagram. Фото: скриншот

Псот Елены Мандзюк в Instagram. Фото: скриншот 1 / 3

Что предшествовало

Два дня назад на странице в Facebook у депутата Марьяна Заблоцкого появилось сообщение, в котором он возмущается решением Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области, который вынес приговор в виде "шести лет за решеткой с конфискацией имущества за помощь ВСУ".

"Это — шокирующий прецедент, который может остановить по меньшей мере поставку всех автомобилей для передовой. На мой взгляд, этот приговор может объясняться либо исключительной тотальной преступной тупостью, либо сознательным саботажем волонтерского движения, которое тянет на государственную измену", — написал Заблоцкий.

Он добавил, что "работники органов выдают себя за военнослужащих ВСУ, провоцируют волонтеров в нарушение формальных процедур по импорту авто".

"Мне до рвоты отвратительно от методов работы правоохранителей и вообще от того, против кого они воюют в воюющей стране", — добавил депутат.

Кроме того, Марьян Заблоцкий подчеркнул, что отдельно обратится в компетентные органы по проверке этих дел на то, не является ли это частью спецоперации России.

Напомним, недавно СБУ разоблачила 12 пророссийских интернет-агитаторов. Они распространяли пророссийский контент и продвигали идею установки памятников Кадырову.