Блокада кордону з Польщею — без яких продуктів можуть лишитися українці

Покупці в продуктовому магазині. Фото: ART Trade

Блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до зникнення деяких продовольчих товарів в магазинах. Водночас найбільше шкоди вона принесла українським експортерам.

Про це сказав заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук.

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Які продукти зникнуть з полиць

"Що стосується імпорту, який може бути відсутній на полицях магазинів в Україні, то це може бути риба, яка частково імпортується, молочні продукти", — сказав він.

Водночас він нагадав, що близько 80% продуктів, які споживаються в Україні, це внутрішнє виробництво.

"Тобто якогось дефіциту ми не будемо спостерігати. Можливо, це може обмежитися показниками по червоній рибі, устриці, кальмари. Такі "заморські речі". Але наскільки це буде критично, зараз ще важко сказати", — додав експерт.

Марчук зазначив, що чим довше буде продовжуватися блокада, ти більше ситуація буде погіршуватися.

Проблеми експорту

Заступник голови ВАР вважає, що блокада більше впливає на експортерів продукції з України.

"Це кошти, які ми заробляємо, за ці кошти ми допомагаємо армії, ці кошти йдуть на оборону. І тут неможливість вчасно вивозити товаровиробникам — це критичний момент", — додав він.

Марчук наголосив, що агровиробники очікують на формування нового уряду в Польщі, "щоб почати проводити конкретні перемовини".

"Поки не сформований новий Кабмін фактично немає з ким вести переговори. Чим раніше буде сформований новий уряд, визначені міністри, тим раніше можна було б входити в процес домовленостей", — сказав представник ВАР.

Мітингарям загрожує суд

За словами Марчука, те, що роблять зараз польські перевізники, перекриваючи рух, є прямим порушенням законодавства ЄС щодо вільного пересування.

Марчук зазначив, що зараз кілька українських та польських компаній готуються подавати на перевізників до суду щодо відшкодування втрат.

"Це буде серйозним сигналом для запобігання майбутніх перекриттів", — сказав експерт.

Раніше ми повідомляли, що на українському кордоні з Польщею тривають протести перевізників. Польські фермери, які приєдналися до блокади, планують продовжити свої страйки до січня 2024 року.

Нагадуємо, що блокада руху вантажного транспорту на кордоні з Польщею, що почалась 6 листопада, продовжується. На сьогодні в черзі на кордоні в бік України стоять 2600 вантажівок.