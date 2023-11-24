Блокада границы с Польшей — без каких продуктов могут остаться украинцы

Покупатели в продуктовом магазине. Фото: ART Trade

Блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к исчезновению некоторых продуктов в магазинах. В то же время, больше всего вреда она принесла украинским экспортерам.

Об этом сказал заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" (ВАР) Денис Марчук .

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"Что касается импорта, который может отсутствовать на полках магазинов в Украине, то это может быть частично импортируемая рыба молочные продукты", — сказал он .

В то же время он напомнил, что около 80% потребляемых в Украине продуктов это внутреннее производство.

"То есть какого-то дефицита мы не будем наблюдать. Возможно, это может ограничиться показателями по красной рыбе, устрице, кальмарам. Такие "заморские вещи". Но насколько это будет критично, сейчас еще трудно сказать", - добавил эксперт.

Марчук отметил, что чем дольше будет продолжаться блокада, тем больше ситуация будет ухудшаться.

Проблемы экспорта

Зампред ВАР считает, что блокада больше влияет на экспортеров продукции из Украины.

"Это средства, которые мы зарабатываем, за эти средства мы помогаем армии, эти средства уходят на оборону. И здесь невозможность вовремя вывозить товаропроизводителям - это критический момент", - добавил он.

Марчук подчеркнул, что агропроизводители ожидают формирования нового правительства в Польше, "чтобы начать проводить конкретные переговоры".

"Пока не сформирован новый Кабмин фактически не с кем вести переговоры. Чем раньше будет сформировано новое правительство, определены министры, тем раньше можно было бы входить в процесс договоренностей", - сказал представитель ВАР.

Митингующим грозит суд

По словам Марчука, то, что делают сейчас польские перевозчики, перекрывая движение, является прямым нарушением законодательства ЕС о свободном передвижении.

Марчук отметил, что сейчас несколько украинских и польских компаний готовятся подавать на перевозчиков в суд о возмещении потерь.

"Это будет серьезным сигналом для предотвращения будущих перекрытий" , - сказал эксперт.

Ранее мы сообщали, что на украинской границе с Польшей продолжаются протесты перевозчиков. Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде, планируют продлить свои забастовки до января 2024 года.

Напоминаем, что начавшаяся 6 ноября блокада движения грузового транспорта на границе с Польшей продолжается. На сегодняшний день в очереди на границе в сторону Украины стоят 2600 грузовиков.