Головні новини 19 вересня: події та підсумки

Колаж Новини.LIVE

Вчора, 19 вересня, Азербайджан розпочав антитерористичну операцію в районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Також цього дня стало відомо, що голову Комітету з питань свободи слова нардепа Нестора Шуфрича планують звільнити на найближчому засіданні ВР з цієї займаної посади. До того ж вчора російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 19 вересня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

Азербайджан розпочав антитерористичну операцію в Карабаху

Військові Азербайджану. Фото: Sputnik/Aleksey Kudenko

Азербайджан розпочав антитерористичну операцію у районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Останні місяці були відзначені активізацією інженерних робіт, зміцненням бойових позицій та зростанням кількості оборонних споруд з боку Вірменії.

Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії. Там також просять сісти за стіл переговорів.

В Азербайджані озвучили умову для припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Там заявили, що вірменські сили у регіоні мають здатися.

Стало відомо, коли Рада звільнить Шуфрича із Комітету ВР

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Голову Комітету з питань свободи слова нардепа Нестора Шуфрича планують звільнити на найближчому засіданні ВР з цієї займаної посади. Однак хто його замінить — досі невідомо. Це питання поки не обговорювалось.

Армія РФ скинула авіабомбу на Куп'янськ, є загиблі, — Синєгубов

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: armyinform.com.ua

У вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб.

У Куп'янську Харківської області зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу. Відомо, що шість людей загинули.

У Харківській обласній прокуратурі дізналися, якою ракетою російські окупанти атакували Куп'янськ Харківської області.

Світ зараз знаходиться на порозі ядерної війни, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Вчора, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ зараз знаходиться на порозі ядерної війни.

У США повідомили, скільки території України вже звільнили ЗСУ

Українські військові. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що українські військові звільнили вже понад 54% території, яка була окупована Росією.

Польща припинить допомогу українським біженцям, — Bloomberg

Допомога для українських біженців. Фото: УНІАН

Уряд Польщі заявив про можливе скорочення фінансової підтримки мільйонів українських біженців, яких вона приймає. За словами заступника міністра сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Варшава витратила близько 2,4 млрд злотих (550 млн доларів) на допомогу українським сім'ям, які втекли з України.

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!