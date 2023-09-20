Главные новости 19 сентября: события и итоги

Боевые действия в Карабахе, увольнение Шуфрича и обстрел Купянска: главные новости 19 сентября
Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал антитеррористическую операцию в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. Также в этот день стало известно, что председателя Комитета по вопросам свободы слова нардепа Нестора Шуфрича планируют уволить на ближайшем заседании ВР с этой занимаемой должности. К тому же вчера российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 19 сентября, которые вы могли пропустить.
Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе
Азербайджан приступил к антитеррористической операции в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. Последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.
Карабах обратился к Азербайджану с призывом остановить боевые действия. Там также просят сесть за стол переговоров.
В Азербайджане озвучили условие для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Там заявили, что армянские силы в регионе должны сдаться.
Стало известно, когда Рада уволит Шуфрича из Комитета ВР
Председателя Комитета по свободе слова нардепа Нестора Шуфрича планируют уволить на ближайшем заседании ВР с этой занимаемой должности. Однако кто его заменит, до сих пор неизвестно. Этот вопрос пока не обсуждался.
Армия РФ сбросила авиабомбу на Купянск, есть погибшие, — Синегубов
Во вторник, 19 сентября, город Купянск Харьковской области подвергся атаке с применением управляемых авиабомб.
В Купянске Харьковской области возросло количество жертв в результате российского обстрела. Известно, что шесть человек погибли.
В Харьковской областной прокуратуре узнали, какой ракетой российские оккупанты атаковали Купянск Харьковской области.
Мир сейчас находится на пороге ядерной войны, — Зеленский
Вчера, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что мир сейчас находится на пороге ядерной войны.
В США сообщили, сколько территории Украины уже освободили ВСУ
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что украинские военные освободили уже более 54% территории, которая была оккупирована Россией.
Польша прекратит помощь украинским беженцам, — Bloomberg
Правительство Польши заявило о возможном сокращении финансовой поддержки миллионов украинских беженцев, которых она принимает. По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Варшава потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долларов) на помощь украинским семьям, которые сбежали из Украины.
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