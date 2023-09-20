Главные новости 19 сентября: события и итоги

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Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал антитеррористическую операцию в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. Также в этот день стало известно, что председателя Комитета по вопросам свободы слова нардепа Нестора Шуфрича планируют уволить на ближайшем заседании ВР с этой занимаемой должности. К тому же вчера российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 19 сентября, которые вы могли пропустить.

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Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе

Военные Азербайджана. Фото: Спутник/Алексей Куденко

Азербайджан приступил к антитеррористической операции в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. Последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.

Карабах обратился к Азербайджану с призывом остановить боевые действия. Там также просят сесть за стол переговоров.

В Азербайджане озвучили условие для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Там заявили, что армянские силы в регионе должны сдаться.

Стало известно, когда Рада уволит Шуфрича из Комитета ВР

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Председателя Комитета по свободе слова нардепа Нестора Шуфрича планируют уволить на ближайшем заседании ВР с этой занимаемой должности. Однако кто его заменит, до сих пор неизвестно. Этот вопрос пока не обсуждался.

Армия РФ сбросила авиабомбу на Купянск, есть погибшие, — Синегубов

Последствия обстрела Купянска. Фото: armyinform.com.ua

Во вторник, 19 сентября, город Купянск Харьковской области подвергся атаке с применением управляемых авиабомб.

В Купянске Харьковской области возросло количество жертв в результате российского обстрела. Известно, что шесть человек погибли.

В Харьковской областной прокуратуре узнали, какой ракетой российские оккупанты атаковали Купянск Харьковской области.

Мир сейчас находится на пороге ядерной войны, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Вчера, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что мир сейчас находится на пороге ядерной войны.

В США сообщили, сколько территории Украины уже освободили ВСУ

Украинские военные. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что украинские военные освободили уже более 54% территории, которая была оккупирована Россией.

Польша прекратит помощь украинским беженцам, — Bloomberg

Помощь для украинских беженцев. Фото: УНИАН

Правительство Польши заявило о возможном сокращении финансовой поддержки миллионов украинских беженцев, которых она принимает. По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Варшава потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долларов) на помощь украинским семьям, которые сбежали из Украины.

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