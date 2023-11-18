Бойові виплати під загрозою — у Міноборони розповіли про непросту ситуацію
Бойові виплати військовим опинилися під загрозою. Їх отримують люди, які до передової не мають жодного відношення.
Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
Виплати отримують люди, які не беруть участі у бойових діях
"Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично", — додав він.
Такі вчинки, за словами заступника міністра, є "значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів, вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі держави".
"Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони захищатиме їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання — це те, над чим і треба будувати наш "залізний купол", — наголосив Джигир.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно Міністерство оборони України спільно з організацією Lobby X запустили перший проєкт з рекрутингу до лав ЗСУ. Звичайно, одне з питань, яке зацікавило українців, на які заробітні плати зможуть розраховувати рекрутовані до війська бійці.
Нагадаємо, ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров затвердив нові умови набору людей до лав ЗСУ.
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