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Бойові виплати під загрозою — у Міноборони розповіли про непросту ситуацію

18 листопада 2023 20:15
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Павло Зінченко
редактор
Бойові виплати під загрозою — у Міноборони розповіли про непросту ситуацію
Українські військові на фронті: Фото: REUTERS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бойові виплати військовим опинилися під загрозою. Їх отримують люди, які до передової не мають жодного відношення.

Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

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Виплати отримують люди, які не беруть участі у бойових діях

"Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично", — додав він.

Такі вчинки, за словами заступника міністра, є "значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів, вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі держави".

"Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони захищатиме їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання — це те, над чим і треба будувати наш "залізний купол", — наголосив Джигир.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно Міністерство оборони України спільно з організацією Lobby X запустили перший проєкт з рекрутингу до лав ЗСУ. Звичайно, одне з питань, яке зацікавило українців, на які заробітні плати зможуть розраховувати рекрутовані до війська бійці. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров затвердив нові умови набору людей до лав ЗСУ.

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