Боевые выплаты под угрозой — в Минобороны рассказали о непростой ситуации

Украинские военные на фронте: Фото: REUTERS

Боевые выплаты военным оказались под опасностью. Их получают люди, которые к передовой не имеют никакого отношения.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

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Выплаты получают люди, не участвующие в боевых действиях

"Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые делают службу на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически", — добавил он.

Такие поступки, по словам замминистра, "значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств, они разрушают базовую конструкцию в социальном договоре государства".

"Справедливость этих выплат должна быть безоговорочной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации. Потому что это больше, чем деньги. Ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задачи — это то, над чем и нужно строить наш "железный купол", — подчеркнул Джигир.

Ранее мы сообщали, что недавно Министерство обороны Украины совместно с организацией Lobby X запустили первый проект по рекрутингу в ряды ВСУ. Конечно, один из интересующих украинцев вопросов, на какие заработные платы смогут рассчитывать рекрутированные в армию бойцы.

Напомним, мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил новые условия набора людей в ряды ВСУ.