Бої за Авдіївку та заблоковані кордони до Польщі — ефір Новини.LIVE

Обстріляна Авдіївка. Фото: Новини.LIVE

Активні бої поблизу Авдіївки та кілометрові черги на кордоні з Польщею. Про це і не тільки сьогодні, 20 листопада, поговорять гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:

політолог Ігор Рейтерович,

керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко,

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко,

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента",

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента", політичний психолог Олег Хомʼяк.

У прямому ефірі вони обговорять контратаки ЗСУ під Авдіївкою та ініціативу Сил оборони на півдні України. Скільки часу вистачить РФ, якщо війну в Україні буде заморожено, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО. А також про 20- кілометрові чергу вантажівок до східного кордону Польщі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що поблизу Авдіївки росіяни почали використовувати бронемашини-камікадзе. Поки що ця тактика не працює, адже українська армія створила великі мінні поля.