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Бої за Авдіївку та заблоковані кордони до Польщі — ефір Новини.LIVE

20 листопада 2023 08:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бої за Авдіївку та заблоковані кордони до Польщі — ефір Новини.LIVE
Обстріляна Авдіївка. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Активні бої поблизу Авдіївки та кілометрові черги на кордоні з Польщею. Про це і не тільки сьогодні, 20 листопада, поговорять гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE 

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політолог Ігор Рейтерович,
  • керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко,
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко,
  •    Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента",
  • політичний психолог Олег Хомʼяк. 

У прямому ефірі вони обговорять контратаки ЗСУ під Авдіївкою та ініціативу Сил оборони на півдні України.  Скільки часу вистачить РФ, якщо війну в Україні буде заморожено, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО. А також про 20- кілометрові чергу вантажівок до східного кордону Польщі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що поблизу Авдіївки росіяни почали використовувати бронемашини-камікадзе. Поки що ця тактика не працює, адже українська армія створила великі мінні поля. 

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