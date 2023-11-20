Бої за Авдіївку та заблоковані кордони до Польщі — ефір Новини.LIVE
Активні бої поблизу Авдіївки та кілометрові черги на кордоні з Польщею. Про це і не тільки сьогодні, 20 листопада, поговорять гості студії Новини.LIVE.
Прямий ефір можна подивитися на каналі Новини.LIVE.
Прямий ефір Новини.LIVE
Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:
- політолог Ігор Рейтерович,
- керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко,
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко,
- Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента",
- політичний психолог Олег Хомʼяк.
У прямому ефірі вони обговорять контратаки ЗСУ під Авдіївкою та ініціативу Сил оборони на півдні України. Скільки часу вистачить РФ, якщо війну в Україні буде заморожено, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО. А також про 20- кілометрові чергу вантажівок до східного кордону Польщі.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що поблизу Авдіївки росіяни почали використовувати бронемашини-камікадзе. Поки що ця тактика не працює, адже українська армія створила великі мінні поля.
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