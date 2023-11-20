Бои за Авдеевку и заблокированные границы в Польшу — эфир Новини.LIVE
Активные бои у Авдеевки и километровые очереди на границе с Польшей. Об этом и не только сегодня, 20 ноября, поговорят гости студии Новини.LIVE
Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.
Прямой эфир Новини.LIVE
Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:
- политолог Игорь Рейтерович,
- руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко,
- исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко,
- Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента",
- политический психолог Олег Хомяк.
В прямом эфире они обсудят контратаки ВСУ под Авдеевкой и инициативу сил обороны на юге Украины. Сколько времени хватит РФ, если война в Украине будет заморожена, чтобы подготовить свои войска к прямому конфликту с НАТО. А также о 20-километровой очереди грузовиков до восточной границы Польши.
Напомним, недавно стало известно, что вблизи Авдеевки россияне стали использовать бронемашину-камикадзе. Пока эта тактика не работает, ведь украинская армия создала большие минные поля.
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