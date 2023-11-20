Бои за Авдеевку и заблокированные границы в Польшу — эфир Новини.LIVE

Обстрелянная Авдеевка. Фото: Новини.LIVE

Активные бои у Авдеевки и километровые очереди на границе с Польшей. Об этом и не только сегодня, 20 ноября, поговорят гости студии Новини.LIVE

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:

политолог Игорь Рейтерович,

руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко,

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко,

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента",

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента", политический психолог Олег Хомяк.

В прямом эфире они обсудят контратаки ВСУ под Авдеевкой и инициативу сил обороны на юге Украины. Сколько времени хватит РФ, если война в Украине будет заморожена, чтобы подготовить свои войска к прямому конфликту с НАТО. А также о 20-километровой очереди грузовиков до восточной границы Польши.

Напомним, недавно стало известно, что вблизи Авдеевки россияне стали использовать бронемашину-камикадзе. Пока эта тактика не работает, ведь украинская армия создала большие минные поля.