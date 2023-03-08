Брат загиблого військового "Да Вінчі" розповів, де та коли відбудеться прощання

Дмитро Коцюбайло

Прощання із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі" відбудеться 9 березня в його рідному селі Бовшів. Військового поховають у Києві.

Про це розповів його брат Вадим Коцюбайло.

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"Прощання з нашим Легендарним Дмитром Коцюбайло, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній землі — с. Бовшів 09.03.2023 о 12:00 в будинку культури, після в Церкві", — повідомив брат загиблого.

Похорон Героя України відбудеться у столиці 10 березня.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку 7 березня загинув український воїн, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло.

Також ми писали, що у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою.

Додамо, 3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених загинула військова медикиня Яна Рихліцька.