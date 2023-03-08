Брат загиблого військового "Да Вінчі" розповів, де та коли відбудеться прощання
Прощання із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі" відбудеться 9 березня в його рідному селі Бовшів. Військового поховають у Києві.
Про це розповів його брат Вадим Коцюбайло.
-
Ліхтарики, що працюють від солоної води, теплі речі та їжа: гуманітарна допомога від японців
-
ООН пропонує свої послуги як посередник для демілітаризації Запорізької АЕС
-
У МЗС України висловили солідарність з грузинським народом на тлі протестів
-
Єврокомісія виділила Україні 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей, — Шмигаль
-
Зігріють бійців в Бахмуті: в Одесі виготовили понад 300 окопних свічок
-
Столтенберг заявив, що рф може захопити Бахмут найближчими днями
-
У Маріуполі окупанти знесли будинок, у якому залишалося понад 100 тіл загиблих
-
Стало відомо, чи поїде хворий Данилко в тур у США
-
ООН вважає відео розстрілу українського військовополоненого справжнім
-
В Авдіївці окупанти обстріляли коксохімічний завод, є поранені
Деталі
"Прощання з нашим Легендарним Дмитром Коцюбайло, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній землі — с. Бовшів 09.03.2023 о 12:00 в будинку культури, після в Церкві", — повідомив брат загиблого.
Похорон Героя України відбудеться у столиці 10 березня.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку 7 березня загинув український воїн, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло.
Також ми писали, що у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою.
Додамо, 3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених загинула військова медикиня Яна Рихліцька.