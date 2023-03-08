Брат погибшего военного "Да Винчи" рассказал, где и когда состоится прощание

Дмитрий Коцюбайло

Прощание с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом "Да Винчи" состоится 9 марта в его родном селе Бовшев. Военного похоронят в Киеве.

Об этом рассказал его брат Вадим Коцюбайло.

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"Прощание с нашим Легендарным Дмитрием Коцюбайло, другом Да Винчи, сыном, любимым, родным, братом, побратимом завтра на родной земле — с. Бовшев 09.03.2023 в 12:00 в доме культуры, после в Церкви", — сообщил брат погибшего.

Похороны Героя Украины пройдут в столице 10 марта.

Напомним, на Бахмутском направлении 7 марта погиб украинский воин, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло.

Также мы писали, что в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою.

Добавим, 3 марта под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла военный медик Яна Рыхлицкая.