Брат погибшего военного "Да Винчи" рассказал, где и когда состоится прощание
Прощание с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом "Да Винчи" состоится 9 марта в его родном селе Бовшев. Военного похоронят в Киеве.
Об этом рассказал его брат Вадим Коцюбайло.
-
Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно
-
Задержанных участников митингов в Грузии перевели в разные города страны
-
Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев
-
Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение
-
На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки
-
Эмоции города: весенний праздник в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE
-
Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии
-
Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов
-
Собратья из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного за слова "Слава Украине", — Маляр
Подробности
"Прощание с нашим Легендарным Дмитрием Коцюбайло, другом Да Винчи, сыном, любимым, родным, братом, побратимом завтра на родной земле — с. Бовшев 09.03.2023 в 12:00 в доме культуры, после в Церкви", — сообщил брат погибшего.
Похороны Героя Украины пройдут в столице 10 марта.
Напомним, на Бахмутском направлении 7 марта погиб украинский воин, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло.
Также мы писали, что в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою.
Добавим, 3 марта под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла военный медик Яна Рыхлицкая.