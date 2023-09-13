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Брехав у деклараціях та побив колегу: суддю просто відправили у відставку з довічною пенсією

13 вересня 2023 20:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Брехав у деклараціях та побив колегу: суддю просто відправили у відставку з довічною пенсією
Суддя Василь Маліченко. Фото: Слідство.Інфо
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 13 вересня, стало відомо, що довгостроковий суддя Полтавського апеляційного суду Василя Маліченка було відправлено у відставку Вищою радою правосуддя. При цьому Маліченко отримуватиме довічне утримання на суму близько 100 тис. гривень щомісяця.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

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У повідомленні йдеться, що Маліченка був на службі в суді понад 17 років. У 2017 році він розглядав можливість стати суддею Верховного Суду, що вимагало перевірки Громадською радою доброчесності. Попри твердження Маліченка про чесність його служби, розслідування показало, що він незаконно проживав у нарадчій кімнаті суду на державний рахунок і навіть агресивно відреагував на спробу колеги увійти до цієї кімнати.

Щобільше, було виявлено невідповідність у його майнових деклараціях. У 2016 році він заявив про наявність чотирьох земельних ділянок із загальною площею 126 070 кв.м, яких не було в декларації за 2015 рік. Також у документах була відсутня квартира його сина площею 54 кв.м.

Крім того, Ігор Гавриленко журналіст із Полтави зазначив, що Маліченка у минулому протистояв усуненню від служби голови місцевого Держгеокадастру, підозрюваної у корупції. Слід додати, що суддя також був частиною суддівської колегії, яка вирішила звільнити ватажка місцевої злочинної групи Валерія Павлишина.

Нагадаємо, що суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Людмилу Черпицьку відправили у відставку, і тепер вона отримуватиме довічне забезпечення від держави. Черпицька відома тим, що захищала "суддів Майдану" та просила Зеленського про скасовування судової реформи.

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