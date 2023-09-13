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Лгал в декларациях и избил коллегу: судью просто отправили в отставку с пожизненной пенсией

13 сентября 2023 20:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лгал в декларациях и избил коллегу: судью просто отправили в отставку с пожизненной пенсией
Судья Василий Маличенко. Фото: Следствие.Инфо
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 13 сентября стало известно, что долгосрочный судья Полтавского апелляционного суда Василий Маличенко был отправлен в отставку Высшим советом правосудия. При этом, Маличенко будет получать пожизненное содержание на сумму около 100 тыс. гривен каждый месяц.

Об этом говорится в расследовании Следствие.Инфо.

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В сообщении говорится, что Маличенко был на службе в суде более 17 лет. В 2017 году он рассматривал возможность стать судьей Верховного Суда, что потребовало проверки Общественным советом добропорядочности. Несмотря на утверждения Маличенко о честности его службы, расследование показало, что он незаконно проживал в совещательной комнате суда на государственный счет и даже агрессивно отреагировал на попытку коллеги войти в эту комнату.

Более того, было обнаружено несоответствие в его имущественных декларациях. В 2016 году он заявил о наличии четырех земельных участков с общей площадью в 126 070 кв.м, которых не было в декларации за 2015 год. Также в документах отсутствовала квартира его сына площадью 54 кв.м.

Кроме того, Игорь Гавриленко  журналист из Полтавы отметил, что Маличенко в прошлом противостоял отстранению от службы главы местного Госгеокадастра, подозреваемой в коррупции. Следует добавить, что судья также был частью судейской коллегии, которая решила освободить главаря местной преступной группы, Валерия Павлишина.

Напомним, что судью Шестого апелляционного административного суда Людмилу Черпицкую отправили в отставку, и теперь она будет получать пожизненное обеспечение от государства. Черпицкая известна тем, что защищала "судей Майдана" и просила Зеленского об отмене судебной реформы.

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