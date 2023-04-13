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Бренд Sister`s aroma випустив лімітовану колекцію парфумів до річниці затоплення "Москви"

13 квітня 2023 13:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Бренд Sister`s aroma випустив лімітовану колекцію парфумів до річниці затоплення "Москви"
Парфуми Нептун від українського бренду Sister`s Aroma. Фото: Sister`s Aroma
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Український бренд Sister`s Aroma створили лімітовану колекцію парфумів з назвою "Нептун" за замовленням підприємства-учасника УкрОборонПром КБ ДП "ЛУЧ" до річниці затоплення російського воєнного корабля.

Презентація парфумів відбулась на сайті бренду Sister`s Aroma.

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Благодійні парфуми "Нептун" від Sister`s Aroma

13 квітня 2022 року українці дізналися про "Нептун", коли його ракети здійснили постріл і потопили крейсер "Москва", який був третім за розміром бойовим кораблем Росії.

"Це той випадок, коли краса і сила об'єдналися. Етикетка лімітованого парфуму виготовлена з металу, цим ми намагалися передати структуру ракети "Нептун". Аромат складається з нот витриманого бурбону, тютюнової димки та паленого цукру. Особлива нота у парфумі — запах пороху, що символічно ще раз підкреслює головний задум колаборації", — написали Sister`s Aroma.

Парфуми
Парфуми Нептун від бренду Sister`s Aroma. Фото: Sister`s Aroma

Крім цього вони додали, що це благодійна колекція і 100% прибутку з продажу буде направлено фандрейзинговій платформі UNITED24 на напрямок дитячих інкубаторів. Під час війни в Україні жінки ще частіше стали стикатися з проблемою передчасних пологів, тому кожен інкубатор дає змогу врятувати життя ще одній сміливій дитині.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року бренд Sister`s Aroma на сайті згадували Крим, як російську територію та продовжував працювати на ринку Росії та Білорусії. Пізніше компанія припинила поставки до країни агресора і почала допомагати Збройним силам України.

Раніше ми писали, що на сайті ВРУ з’явився законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі".

Автори вважають, що виробники товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань.

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