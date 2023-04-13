Бренд Sister`s Аroma выпустил лимитированную коллекцию духов к годовщине затопления "Москвы"

Духи "Нептун" от украинского бренда Sister`s Aroma. Фото: Sister`s Aroma

Украинский бренд Sister`s Aroma создали лимитированную коллекцию духов под названием "Нептун" по заказу предприятия-участника УкрОборонПром КБ ГП "ЛУЧ" к годовщине затопления российского военного корабля.

Презентация духов состоялась на сайте бренда Sister`s Aroma.

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13 апреля 2022 года украинцы узнали о "Нептуне", когда его ракеты произвели выстрел и потопили крейсер "Москва", который был третьим по размеру боевым кораблем России.

"Это тот случай, когда красота и сила объединились. Этикетка лимитированного духов изготовлена из металла, этим мы пытались передать структуру ракеты "Нептун". Аромат состоит из нот выдержанного бурбона, табачной дымки и жженого сахара. Особая нота в парфюме — запах пороха, что символически еще раз подчеркивает главный замысел коллаборации", — написали Sister`s Aroma.

Духи "Нептун" от бренда Sister`s Aroma. Фото: Sister`s Aroma

Помимо этого они добавили, что эта благотворительная коллекция и 100% прибыли с продаж будут направлены фандрейзинговой платформе UNITED24 на направление детских инкубаторов. Во время войны в Украине женщины еще чаще стали сталкиваться с проблемой преждевременных родов, поэтому каждый инкубатор позволяет спасти жизнь еще одному смелому ребенку.

Напомним, что в феврале 2022 года бренд Sister`s Aroma на сайте упоминали Крым как российскую территорию и продолжал работать на рынке России и Белоруссии. Позже компания прекратила поставки в страну агрессора и помогала Вооруженным силам Украины.

Ранее мы писали, что на сайте ВРУ появился законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и рекламы".

Авторы считают, что производители товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названиям пострадавших городов, патриотическим призывам и военным поздравлениям.