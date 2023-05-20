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Буданов: після поразки РФ на нас чекає складний етап

20 травня 2023 04:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Буданов: після поразки РФ на нас чекає складний етап
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після поразки Росія видозміниться і на її території з’являться нові держави та утворення. Адже в такому вигляді, в якому РФ є зараз, вона світу непотрібна.

Такої думки дотримується очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. В інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову він заявив, що перемогою це все не зупиниться.

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"Чим більше буде поразок Російської Федерації, тим швидше почнеться процес її видозмінення. Непотрібна Росія в такому вигляді світу, в якому вона є зараз. Це може бути навіть конфедеративний устрій Російської Федерації, думаю, що в принципі більш-менш буде приємне для всіх", — переконаний Буданов.

Буданов прогнозує для нас усіх досить складний етап.

"Ми зараз отримаємо три мільйони населення, яке дев’ять років жило під російською пропагандою. Це люди зовсім з іншим сприйняттям світу. Піде досить важка робота і нам треба досить серйозно буде видозмінювати економіку", — додав Буданов. 

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми із забороненими речовинами. За його словами, президент РФ наркозалежний.

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