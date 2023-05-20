Буданов: після поразки РФ на нас чекає складний етап
Після поразки Росія видозміниться і на її території з’являться нові держави та утворення. Адже в такому вигляді, в якому РФ є зараз, вона світу непотрібна.
Такої думки дотримується очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. В інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову він заявив, що перемогою це все не зупиниться.
"Чим більше буде поразок Російської Федерації, тим швидше почнеться процес її видозмінення. Непотрібна Росія в такому вигляді світу, в якому вона є зараз. Це може бути навіть конфедеративний устрій Російської Федерації, думаю, що в принципі більш-менш буде приємне для всіх", — переконаний Буданов.
Буданов прогнозує для нас усіх досить складний етап.
"Ми зараз отримаємо три мільйони населення, яке дев’ять років жило під російською пропагандою. Це люди зовсім з іншим сприйняттям світу. Піде досить важка робота і нам треба досить серйозно буде видозмінювати економіку", — додав Буданов.
Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми із забороненими речовинами. За його словами, президент РФ наркозалежний.