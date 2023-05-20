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Буданов: после поражения РФ нас ждет сложный этап

20 мая 2023 04:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Буданов: после поражения РФ нас ждет сложный этап
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После поражения Россия видоизменится, и на ее территории появятся новые государства и образования. А нынешнем виде РФ миру не нужна.

Такого мнения придерживается глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. В интервью журналисту Дмитрию Комарову он заявил, что победой все это не остановится.

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"Чем больше будет поражений Российской Федерации, тем быстрее начнется процесс ее видоизменения. Не нужна Россия в таком виде миру, в котором она сейчас. Это может быть даже конфедеративное устройство Российской Федерации, думаю, что в принципе более или менее будет приятно для всех", — убежден Буданов.

Буданов также прогнозирует для всех нас сложный этап.

"Мы сейчас получим три миллиона населения, которое девять лет жило под российской пропагандой. Это люди совсем с другим восприятием мира. Пойдет достаточно тяжелая работа и нам нужно достаточно серьезно будет видоизменять экономику", — добавил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. По его словам, президент РФ наркозависим.

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